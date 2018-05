Še zadnje smučarske solze Toneta Vogrinca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alpskemu smučanju na najvišji tekmovalni ravni se v prihodnje obetajo spremembe. Nanje pa neposredno ne bo več vplival Tone Vogrinec, ki se je s solzami v očeh poslovil od svojega zadnjega formalnega položaja v tem športu.

V (slovenski) senci izbora Planice za gostitelja svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah 2023 je na nedavno končanem kongresu Mednarodne smučarske zveze v Grčiji padlo tudi kar nekaj pomembnih odločitev v alpskem smučanju. O tem, da bo svetovno prvenstvo 2023 potekalo v Meribelu oziroma Courchevelu, ki je premagal Saalbach (Avstrijci so medtem že napovedali novo kandidaturo za leto 2025), ter da si je Maribor vendarle izboril termine v vseh prihodnjih koledarjih, smo že poročali.

Iz FIS so medtem sporočili, da bo do sprememb prišlo na svetovnih prvenstvih. Od leta 2021, ko bo prvenstvo gostila Cortina d'Ampezzo, bo v spored vključena tudi paralelna tekma. Natančen format tekme sicer še ni znan, je pa to disciplina, ki naj bi nadomestila "umirajočo" kombinacijo.

Druga sprememba se nanaša na štartna mesta na mestnih tekmah. Pri FIS so namreč ukinili pravilo, po katerem je smučarja, ki se je odrekel nastopu, nadomestil tekmovalec iz njegove države. Po novem bo v primeru odpovedi priložnost dobil naslednji na štartni listi svetovnega pokala.

Precejšnja novost pa se obeta tudi na ravni točkovanj na lestvici FIS, kar se bo poznalo pri štartnih številkah, tudi na tekmah svetovnega pokala po številki 30. Po novem bo na tekmah nižje ravni (celinski pokali, državna prvenstva in tekme FIS) precej težje znižati FIS točke, kar pomeni, da bodo, na primer zmagovalci teh tekem težje prihajali do ugodnih štartnih številk na račun smučarjev iz svetovnega pokala, ki pa na listi WCSL niso med najboljšo trideseterico.

Tone Vogrinec se je umaknil. Foto: MaPa

Dokončno slovo Toneta Vogrinca

Pri sprejemanju teh sprememb na seji izvršnega alpskega odbora je še zadnjič sodeloval tudi Tone Vogrinec. "Znan sem bil po tem, da sem v zadnjih desetletjih predlagal največ sprememb. Tokrat se nisem prav veliko vmešaval. Čas je za mlajše. Če se človek poslavlja, je bolje, da je tiho," se je ob vrniti s kongresa FIS v Costa Navarinu pošalil 76-letni Mariborčan, ki se je po dolgih letih poslovil od osrednjega smučarskega organa pri FIS.

"Star sem bil 29 let, ko sem prvič sodeloval na kongresu FIS. V tem alpskem izvršnem odboru pa sem deloval več kot 30 let, zato povsem ravnodušen nisem bil. Potočil sem kakšno solzo. Kaj je ne bi?! Še najbolj takrat, ko so mi ostali člani odbora namenili stoječi aplavz," pripoveduje Vogrinec.

Poslovil se je s krajšim govorom. "Nisem bil predlog. Bil pa sem čustven," pravi Vogrinec, ki se je tako ukanil še z zadnjega uradnega smučarskega položaja v dolgoletni karieri.