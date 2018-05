Kdor čaka, dočaka, a tudi plača

"Planiška zmaga je dobra za šport," po tem, ko je Planica pridobila vlogo gostitelja nordijskega svetovnega prvenstva 2023, za kar bo treba zbrati dobrih 15 milijonov evrov, poudarja predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar.

Planiške fanfare in Avsenikova Planica ne bosta odmevali le na tekmah svetovnega pokala in svetovnega prvenstva v poletih, temveč leta 2023 tudi na svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah. Čez slabih pet let se bodo namreč tradicionalne FIS-ove snežinke za najboljše skakalce, tekače in kombinatorce podeljevale v dolini pod Poncami, kjer že stoji sodoben nordijski center. Letalnica bratov Gorišek bo takrat resda samevala, medtem ko pa bodo tekaške steze, ciljni štadion ter Bloudova velikanka ter srednja naparava zadihali s polnimi športnimi pljuči.

Lahti, Seefeld, Oberstdorf, Planica

Planica je do svetovnega prvenstva, največjega športnega dogodka v Sloveniji po EuroBasketu 2013, prišla šele v četrtem kandidacijskem poskusu. Najbolj je odmeval prvi poraz, na kongresu FIS 2012 v Južni Koreji. Tam je zmago Lahtija zasenčil izbruh spora med takratnim predsednikom SZS Tomažem Lovšetom in "večnim" članom predsedstva Janezom Kocijačičem. Bolj mirno sta minila boleča planiška poraza na naslednjih dveh kongresih, ko sta si SP zagotovila Seefeld (2019) in Obersdorf (2021). Leta 2023 bo vendarle čas za Planico. Mimogrede, s tem sloganom je Slovenija kandidirala že pred šestimi leti.

Planiški milijoni

Planiška potrpežljivost in vztrajnost seveda nista bili poceni. Zgolj za letošnjo kandidaturo je slovenska delegacija namenila 200 tisoč evrov, za predhodne več. Deloma zaradi bolj oddaljenih prizorišč kongresov, deloma zaradi višje kotizacije in drugih aktivnosti. No, najbolj zajeten finančni vložek pa je s svetovnim prvenstvom 2023 povezan le posredno. Gre za gradnjo nordijskega centra v Planici, katerega končni račun je znašal dobrih 40 milijonov evrov.

Enzo Smrekar: Prišel je naš čas

Mednarodni zimsko-športni javnosti se je v imenu Planice za glasove prvi zahvalil predsednik SZS Enzo Smrekar, ki je nato s predsednikom FIS podpisal tudi pogodbo. O tem, kakšen bo po zmagi planiški jutri, pa je nato spregovoril v pogovoru za naš medij ...

Kaj je imela Planica tokrat, česar v predhodnih treh kandidaturah ni imela?

To je zmaga vztrajnosti in prepričanja o tem, da majhnost obstaja le v glavah. Imamo najsodobnejši nordijski center, ki sobiva z narodnim parkom. Imamo izkušnje z organizacijo tekem na najvišji ravni. Imamo vztrajnost in strast. Če dodamo še to, da smo bili že četrtič kandidati, pridemo do dovolj trdnih argumentov. Vesel in ponosen sem, da smo tokrat prepričali odgovorne. Tudi končni rezultat, torej 9:6, ptiča o naši prepričljivosti.

Kakšen poseben dovtip ob čestitkah?

Rdeča nit čestitk, ki so še dolgo deževale, je bila misel, da si Planica prvenstvo zasluži. Prišel je naš čas. Prevladalo je mnenje, da priložnosti dobi tudi geografsko manjša država. To je dobro za šport.

Kakšen pa bo planiški ponedeljek?

Čaka nas veliko dela, a tudi sladkih skrbi. Pomembno je, da je glavnina najtežjih del opravljenih. Govorim o nordijskem centru, ki že služi svojemu namenu in gosti tekme svetovnega pokala. Jasno, čaka nas še nekaj dopolnitev, da bi lahko svetovno prvenstvo organizirali na najvišji mogoči ravni. O tem se bodo začeli pogovarjati takoj po vrnitvi v Slovenijo. Tukaj nas namreč čaka še nekaj kongresnih aktivnosti. Nato pa bomo že sestavili najožjo ekipo, ki bo zavihala rokave.

Nam že lahko zaupate, kdo bo vodil projekt Planica 2023?

Imamo veliko izkušenj. Verjamem, da bomo te izkušnje prenesli na svetovno prvenstvo. Čaka nas odgovorno delo. Za uspešnost me ne skrbi. O imenih težko govorim. Zanesljivo pa bo za delo najprej poprijel del že obstoječe delovne ekipe. Opraviti bo treba analizo, kaj vse potrebujemo. Na podlagi tega bomo dopolnjevali ekipo. O imenih zdaj res še ne bi govoril.

Kaj pa denarni del? Govori se o proračuni med 15 in 20 milijoni evrov. Bo zadostoval prispevek Mednarodne smučarske zveze iz naslova trženja in televizijskih pravic?

Da in ne. Verjamem, da bodo konkretni načrti za pripravo tega prvenstva odprli vrsto infrastrukturnih vprašanj. To je priložnost, ki jo velja izkoristiti z lokalno in državno pomočjo. Verjamem, da bodo svoj interes pripoznali tudi v Trbižu in Beljaku. Čaka nas veliko dela. Se pa strinjam, da nam bo precej lažje zaradi omenjenega denarja iz naslova pravic. To organizatorju omogoča, da tekmovanje zaključi z dobičkom. Prepričan pa sem o tem, da lahko SP 2023 veliko prinese celotni lokali skupnosti. Ko bo prvenstva konec, mora domačinom in športnim delavcem tudi nekaj ostati.

V kolikšni meri računate na pomoč države?

Ponavljam, nordijski center imamo. Ekipo bomo sestavili in pregledali, kaj vse še potrebujemo. Jasno, nato bomo računali tudi na pomoč vseh deležnikov, od nordijskega centra do občine in države. Čaka nas veliko dela. A kjer je volja, tam je pot. Planica bo zanesljivo našla pravo pot.