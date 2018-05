V četrto gre rado: Planica dobila organizacijo nordijskega SP!

Planica bo leta 2023 organizirala nordijsko svetovno prvenstvo. Tako so odločili delegati na kongresu Mednarodne smučarske zveze v Grčiji.

V Gangwonu, Barceloni in Cancucu ni šlo. V četrto gre rado. 51. kongres FIS, ki ga te dni gosti grško obmorsko letovišče Costa Navarino, pa je le uslišal planiške želje. Dolina pod Poncami bo torej leta 2023 prizorišče svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah, ki združuje teke, skoke in nordijsko kombinacijo.

Planica je namreč kandidirala že za SP 2017, 2019 in 2021, a vselej neuspešno. Tokrat je imela le enega protikandidata, in sicer norveški Trondheim, ki je pred 21 leti že gostil nordijsko svetovno prvenstvo. Norveško infrastrukturo je resda že načel zob časa, a so pobudniki kandidature zagotovili temeljito obnovo, za katero naj bi namenili kar 80 milijonov evrov. Toda pri FIS so se odločili, da bodo dali prednost vztrajni slovenski kandidaturi in s tem že obstoječem sodobnem nordijskem središču.

"Ne bo vam žal!"

"Hvala za zaupanje in vaše glasove. Hvala tudi naši vladi in vsem, ki so s planiško kandidaturo vztrajali toliko let. Verjamem, da bomo upravičili zaupanje. To bo prvenstvo, ki ga nikoli ne boste pozabili," je delegate kongresa in člane predsedstva le nekaj trenutkov po zmagi nagovoril predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar.

Planica, ki sicer redno gosti finale svetovnega pokala v smučarskih skokih, preizkusila se je tudi že v organizaciji tekaškega svetovnega pokala, za nameček pa bo leta 2020 še sedmič organizirala svetovno prvenstvo v poletih, se bo pri organizaciji naslonila tudi na pomoč Italije in Avstrije. Gorenjske nastanitvene kapacitete bodo namreč dopolnili v Trbižu z okolico in na Koroškem.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Smučarji se bodo vrnili v Francijo

Že pred zasedanjem vodilnih na FIS je bilo jasno, da bo svetovno prvenstvo v poletih leta 2022 gostil Vikersund, svetovno prvenstvo v deskanju in smučanju prostega sloga leta 2023 pa Bakuriani. To sta bila namreč edina kandidata. Padla pa je tudi odločitev o gostitelju SP 2023 v alpskem smučanju. Courchevel je prejel več glasov kot Saalbach.