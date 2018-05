Mariborski boj je bil uspešen

Mariborska Zlata lisica si je kljub predhodno negotovem statusu in letošnji selitvi tekme v Kranjsko Goro zagotovila čvrstejši položaj v koledarju svetovnega pokala, kjer so zanjo rezervirani datumi vse do leta 2022.

Pred enim letom se je pod Pohorjem prižgal smučarski alarm. Pri načrtovanju dolgoročnih koledarjev tekem svetovnega pokala so namreč pri Mednarodni smučarski zvezi na Maribor računali le še v treh sezonah. Kot vse kaže, so bili Štajerci pri svojih aktivnostih v zadnjih mesecih dovolj uspešni.

Poleg uradne potrditve koledarja za sezono 2018/19, kjer sta za mariborski tekmi (veleslalom in slalom) predvidena 1. in 2. februar 2019, torej tik pred svetovnim prvenstvom v Aareju, je "lisička" vključena tudi v osnutke vseh preostalih koledarjev, torej za nadaljnje tri sezone. Tudi v teh primerih naj bi najboljše (vele)slalomistke v Sloveniji gostovale februarja, in sicer 15.–16. 2020, 5.–6. 2. 2021 in 26.–27. 2. 2022.

Podobne zaupnice sta bili deležni tudi tradicionalni moški tekmi svetovnega pokala, pri čemer pa status kranjskogorskega pokala Vitranc, v primerjavi z mariborskimi preizkušnjami, v zadnjih letih nikoli ni bil resneje ogrožen.

"Selitev ni ogrozila našega statusa"

"Pomembno je, da imamo termine in predvsem zaupanje Mednarodne smučarske zveze," iz Grčije, kjer je bilo v okviru kongresa FIS tudi zasedanje odbora za svetovni pokal, zadovoljno sporoča dolgoletni generalni sekretar organizacijskega odbora Zlate lisice Srečko Vilar, ki se je moral s sodelavci in vodstvom svetovnega pokala tudi letos odločiti za selitev tekmovanja v Kranjsko Goro.

Obraz Srečka Vilarja je bil zaradi visokih temperatur pod Pohorjem v zadnjih letih pogosto kisel. Foto: Sportida

Je zaradi zdaj že kar tradicionalnih mariborskih težav, ki izvirajo predvsem iz nizke nadmorske višine, toplih zim in tudi ne najbolj sodobne opreme za zasneževanje, zaupnica Mariboru vendarle manjše presenečenje? "Pri FIS so priznali, da se je letos vreme zarotilo proti nam. Kar 10 dni ni bilo niti ene mrzle noči. To je bilo vključeno tudi v poročilo snežne kontrole. So pa pri FIS navdušeni nad našim odličnim sodelovanjem s Kranjsko Goro. Petdnevna selitev tekme namreč ni nekaj vsakdanjega," odgovarja Vilar, ki pa vendarle priznava, da je mariborska stabilnost največji izziv organizatorjev.

Razloge za lanska razmišljanja FIS o izključitvi Maribora iz koledarja išče drugje. "Pri FIS so imeli kar nekaj logističnih težav, zato v to shemo Maribora niso znali umestiti. Ko so mi odgovorni pripovedovali o tem, pa so mi zaupali tudi, da Maribora v resnici niso nikoli želeli zares izpustiti," dodaja mariborski smučarski funkcionar.