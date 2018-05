Planica 2023 še brez datuma in proračuna

"Prvenstvo bi lahko organizirali že letos," ob vrnitvi s kongresa Mednarodne smučarske zveze zagotavljajo vodilni možje uspele kandidature za organizacijo nordijskega svetovnega prvenstva 2023, ki pa vendarle sproža nekaj ugank in še več izzivov.

Tri izgubljene kandidature, milijon evrov vloženega denarja na dobrih 40 milijonov, koliko je stal nordijski center, "podlage" in dolgoletna vztrajnost. A kdor čaka, naj bi tudi dočakal. Planica je dočakala in bo leta 2023 prizorišče svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah, največjega športnega tekmovanja v Sloveniji po evropskem košarkarskem prvenstvu 2013. Uvodno veselje se je poleglo. Delegacija se je po vrnitvi s kongresa FIS v Grčiji že lotila priprav, pri čemer pa jih miri dejstvo, da je osnovna infrastruktura zagotovljena.

Smrekar: Verjeli, da nam bo uspelo

"Verjeli smo, da lahko prepričamo predsedstvo FIS, pri čemer je jasno, da to ni nikoli preprosto. Naši nasprotniki so bili namreč vedno zelo konkurenčni. A bili smo vztrajni, srčni in prepričljivi v tem, da si tudi mali narodi zaslužijo, da se svetu prikažejo v svetli luči. Na tej kandidaturi je SZS delal osem let. To je bil velik učni proces. Da, poslušali smo o tem, da nimamo stabilnega vodstva, da država nima politične stabilnosti, da smo odpovedali univerzijado … A vse to smo vzeli v obzir in strnili vrste, predvsem pa smo pri vnovični kandidaturi upoštevali vse pripombe," je ob vrnitvi v Slovenijo dejal predsednik SZS Enzo Smrekar, ki pa se dobro zaveda, da zadovoljstvu sledi kopica nalog.

Cena še neznanka

Kdaj bo prvenstvo 2023 na sporedu, še ni povsem natančno znano. Po vsej verjetnosti na prelomu med februarjem in marcem. Tudi proračun je še neznanka. Iz razpoložljive dokumentacije je razvidno, da bodo morali pri Smučarske zvezi Slovenije sprva na račun FIS nakazati 330 tisoč evrov, kolikor stane obvezna kotizacija. Vsi stroški organizacije naj bi se gibali med 15 in 20 milijoni evrov. Zajeten del proračuna naj bi organizatorji dobili iz naslova predaje trženjskih in televizijskih pravic, deloma pa tudi iz lastnih aktivnosti in prodaje vstopnic. Pri FIS so že zagotovili, da so pravice prodane, znesek, ki naj bi kapnil na slovenski račun, pa ostaja poslovna skrivnost.

Zagotovili bodo vsaj osem tisoč postelj

"Poskrbeti moramo, da bo SP 2023 nepozabno. Tako s stališča okolja, v katerem se bo odvijali, tako na ravni vsega preostalega," poudarja prvi mož SZS, ki ima zdaj pet mesecev časa, da sledi pogodbenim določilom ter oblikuje organizacijski odbor in obelodani proračun. Večjih naložb sicer v Planici ne načrtujejo, tudi razširitve ceste ne, medtem ko pa si bodo na ravni namestitev pomagali s Trbižem in Beljakom. Ocenjujejo, da bodo morali zagotoviti vsaj osem tisoč postelj, od tega pet tisoč za obiskovalce. "Vse to imamo zagotovljeno v krogu 40 kilometrov," poudarja eden od vodilnih mož planiške kandidature Primož Finžgar, medtem ko pa Smrekar dodaja: "Kriterijem bomo zadostili. Predvsem pa mora biti to priložnost za Slovenijo. Prireditev mora biti tudi takšna, da bo nekaj ostalo zanamcem."