Tudi Meta Hrovat bo ubrala novo pot

Meta Hrovat je snela Stöcklijeve smuči. Foto: Reuters

Potem ko se je v preteklih sezonah uspešno uveljavila v svetovnem pokalu, točke osvajala v obeh hitrih disciplinah, se v slalomu zavihtela na stopničke za zmagovalke in za slovo od mlajših kategorij postala mladinska svetovna prvakinja, bo Meta Hrovat odločilne korake pri preboju proti vrhu skušala storiti na smučeh znamke Salomon.

Po končani sezoni se je spogledovala tudi z Rossignolom, izključena pa ni bila niti nova pogodba s Stöcklijem. Na koncu je izbrala Salomon, s katerim so v pretekli zimi na najvišji tekmovalni ravni med drugim nastopali Avstrijec Hannes Reichelt, Švicar Luca Aerni, Francoz Victor Muffat-Jeandet in Italijanka Marta Bassino.

"Zadnja sezona mi je vlila zelo veliko motivacije za nadaljnje delo. Komaj čakam, da se izboljšam. Veselim se teh izzivov. Ob tem seveda upam, da bom hitro dovolj zrela za še boljše rezultate. Vem pa, da ne smem hiteti," nam je pred kratkim v intervjuju zagotavljala 20-letna Kranjskogorčanka, ki se pripravlja tudi na srednješolsko maturo. Sledi še smučarska matura.

Temelji so dobri. V pretekli zimi se je namreč prebila med veleslalomske prvokategornice, v slalomu pa je na tekmah nižje ravni znatno znižala svoje FIS-točke, tako da si lahko obeta odlično izhodišče. Z reprezentančnim trenerjem Denisom Šteharnikom in osebni trenerjem Juretom Hafnerjem ob tem že snuje tudi načrte za napredek v hitrih disciplinah. Pri tam naj bi ji bil v oporo tudi nov opremljevalec.

Hrovatova je dober vtis pustila tudi v Pjongčangu. Foto: Sportida

Hrovatova je že četrta članica slovenske reprezentance, ki je po končani sezoni snela Stöcklijeve smuči. Kot smo poročali že pretekli teden, sta Stöckli za Salomon zamenjali tudi najboljši slovenski slalomistki Ana Bucik in Maruša Ferk, medtem ko je specialist za hitri disciplini Boštjan Kline opremo omenjenega švicarskega opremljevalca zamenjal za Nordico.

Stöckli je sicer v zadnjem desetletju v slovenskem smučanju pustil izjemen pečat in precej pomagal Tini Maze, Andreju Jermanu, Ilki Štuhec, Klinetu … Kljub letošnjemu osipu pa zgodba še ni končana. Med drugim s Švicarji še naprej sodelujeta Štuhčeva in Martin Čater

Trenerji v pričakovanju zelene luči

Manj menjav naj bi bilo, vsaj na najvišji tekmovalni ravni, v slovenskih trenerskih vrstah. Že ta teden se bosta sestala strokovni svet in alpski odbor. Vse tekmovalne ekipe in programe bo v prvi polovici maja potrdil še zbor, a zdi se, da vsaj pri vprašanju glavnih trener trenerjev (Denis Šteharnik kot glavni trener ženske reprezentance, Peter Pen v vlogi trenerja moške ekipe za hitri disciplini in Klemen Bergant na čelu tehnične vrste) večjih dvomov o kontinuiteti ni več.