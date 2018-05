Boštjan Kline: "Reset" in nov začetek

Nove smuči, manj kompliciranja in več poenostavitev. To naj bi bili ključni elementi Boštjana Klineta, ki se je po slabši sezoni trdno odločen vrniti med najboljše svetovne smučarje v obeh hitrih disciplinah.

Zanj skromnih 71 točk svetovnega pokala. In to po sezoni, v kateri je slavil prvo zmago v svetovnem pokalu ter bil deseti smukač in enajsti superveleslalomist svetovnega pokala. Za nameček v olimpijski zimi, v kateri je načrtoval napad na svojo prvo kolajno v članski konkurenci. "Vse se zgodi z razlogom," je, potem ko je ostal brez finala svetovnega pokala, stoično pripovedoval Boštjan Kline. Sledile so prve poteze. Aprila je snel Stöcklijeve smuči in podpisal pogodbo z Nordico. Zapisal si je tudi glavne ugotovitve iz minule zime. Ta teden pa se je na Goriškem pod taktirko novega kondicijskega trenerja Daniela Ošepa lotil priprav na sezono 2018/19 .

Z desetim mestom na ZOI je delno popravil slab vtis. Foto: Reuters Zakaj Nordica? Kaj je pretehtalo?

Težko bi postregel z enoznačnim odgovorom. Na testiranju sem začutil veliko zanimanje Nordice zame. To mi je godilo, saj sem do tega opremljevalca že dolgo gojil simpatije. Prelomen trenutek so bili občutki med samim smučanjem. Odločalo pa je tudi srce.

Je bil ta korak nujen za povsem nov začetek?

Niti ne. Občutki so bili res dobri, ne pa takšni, da bi napovedal, kako bom po novem vse "raztrgal". Tudi s Stöcklijem sem bil zadovoljen. Do menjave ni prišlo zgolj na podlagi rezultatov zadnje sezone. Poleg tega so pri Stöckliju pripravili nov material, ki veliko obeta. A ponavljam, k Nordici me je vlekla neka simpatija, preprosta želja po spremembi.

Toda menjava opreme sovpada s koncem najslabše sezone v zadnjih treh zimah. Ste se že pogovorili sami s seboj in z vsemi deležniki ter prišli do razlogov za strm padec rezultatske krivulje?

Vsekakor. To je bilo nujno. Verjamem, da smo skupaj prišli tudi do določenih odgovorov. Počutil sem se dobro, a pravega učinka, torej hitrosti, ni bilo. Zakaj? Del razlogov se zanesljivo skriva smučarski tehniki, moja naloga pa je, da se posvetim tudi sebi. Govorim o psihološki pripravi in kompliciranju. Želel sem preveč, pa sem se lotil podrobnosti, ki bi jih lahko pustil pri miru. Kako naprej? Znova moram postati hiter in v tem uživati. Verjamem, da to lahko dosežem, če stvari dodobra poenostavim.

"Ni bilo hitrosti," o sezoni 2018/19 razmišlja Kline. Foto: Getty Images

Javno se je veliko govorilo o težavah s smučmi, precej manj o domnevno manj konkurenčnih tekmovalnih dresih, kar je težava, na katero pravzaprav opozarjajo že gube na fotografijah. Je tudi to eden od razlogov?

Malce morda že, a tudi s tem dresom bi bil lahko pri vrhu, če bi se poklopili drugi dejavniki.

Če povzamemo, bi torej dejali, da ste na več področjih zaostali za kakšen odstotek, skupek pa vas je oddaljil od želenih položajev. Drži?

Da, po vsej verjetnosti. Veste, ko ni želenega rezultata, človek odgovore išče na več področjih in spozna marsikaj. Ne vidim pa neke zmagovite formule.

Gumb "reset" in nov začetek, torej?

Točno tako. Za nekaj časa sem se povsem odklopil. Veliko lepih trenutkov sem preživel z družino, čeprav se za kakšno omembe vredno potovanje nismo odločili. Zdaj so moje misli že povsem pri pripravi na novo zimo. Nazaj se ne oziram več. Morda ne bom nikoli vedel, zakaj v sezoni 2017/18 ni bilo vse tako, kot bi pač moralo biti. Osredotočil se bom na prej povedano, torej na svojevrstno poenostavitev.

Na simbolični ravni ste nov list obrnili ta teden, ko ste vstopili v večtedenski cikel kondicijskih priprav na Goriškem. Če ste bili lani motivirani zaradi predhodne rezultatsko dobre sezone, morda letos čutiti kaj več jeze?

Z motivacijo zanesljivo nimam težav. Tudi v preteklosti tega nisem čutil. Preprosto, vajen sem delati. To je svojevrstna rutina. Letos pa … Bolj kot slabši rezultati me žene misel na slabše izhodišče. Če namreč na tekmah južnoameriškega pokala v Čilu ne bom popravil točk, me čaka štartna številka 60. To pomeni, da se bom moral prebijati iz ozadja. Morda bom zaradi tega letos res delal še bolj trdno. Predvsem bom skušal z večjim maksimalnim vložkom poskrbeti za napredek pri kondiciji ter moči.

Slovo od Stöcklija. V novo zimo z Nordico. Foto: Sportida

In kakšen je vaš vsakdan na Goriškem?

Zbujam se okoli sedmih. Sledi moja jutranja rutina, bodisi z meditacijo bodisi z dihalnimi vajami ali jogo. Nato me čaka dveurni trening, po kosilu počitek in še drugi trening. Vmes preberem kakšno knjigo, počivam ali skrbim za psihološko pripravo. Med treningi je pomembna tudi regeneracija. To pomeni, da sem med 21.30 in 22. uro že v postelji.

V zadnjih letih ste zamenjali kar nekaj kondicijskih trenerjev. Aleš Voh, Andrea Massi, Nika Radjenovič in zdaj Daniel Ošep. V kolikšni meri se spreminja koncept dela? Je morda bolj kot to pomembna angažiranost posameznega smučanja?

Smučar mora biti vsestransko kondicijsko pripravljen. Vsak kondicijski trener seveda poudarja kakšno posebnost. Vsi pa izhajajo iz istih temeljev. Laktatna toleranca, vzdržljivost, moč … Pristopi so lahko različni. A smučar mora biti na koncu močan in vzdržljiv ter imeti občutek za ravnotežje. Omenili ste kar nekaj trenerjev. Od vsakega skušam vzeti tisto, kaj je najboljše, obenem pa se skušam zanašati tudi na lastne izkušnje.

Pogosto govorite o psihološki pripravi in delu s psihologinjo, a v tem intervjuju ste vendarle priznali, da ste se tega dela lotili preveč poglobljeno, preveč po posameznih predalih. Vas torej tudi na tej ravni čakajo spremembe?

Da, o tem sva se s psihologinjo že večkrat pogovarjala. Priznam, določenim področjem posvečam preveč časa in preveč kompliciram. A po drugi strani sem s tem konceptom dosegel svoje najboljše rezultate. Morda imam tudi zaradi tega več težav. Delava naprej. Predvsem v želji, da bi marsikaj poenostavil. Na kratko, s številnimi področji se ne želim več obremenjevati v tolikšni meri.