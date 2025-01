"Prva triada je bila zelo dobra, a imamo rezerve. Polona Klemenčič je zaradi bolezni manjkala na Finskem, nato pripomogla k četrtemu mestu štafete v Avstriji, pa spet zbolela v Franciji in upam, da je to mimo. Jakov ima lepo serijo, seveda pa ni popolnoma zadovoljen, saj je ob dobri strelski statistiki vedno še kakšen strel preveč za sam vrhunski dosežek. Tudi vsi drugi imajo prostor za napredovanje, če se na tekmi zadeve uskladijo. Predvsem od Lovra Planka in Tonija Vidmarja sem pričakoval več, a je sezona še dolga in priložnosti za potrjevanje veliko," je na reprezentančnem zboru na Pokljuki pred nadaljevanjem svetovnega pokala razlagal Janez Marič.

Anamarija Lampič je v svoji tretji biatlonski sezoni le prišla do prvih stopničk, na sprinterski tekmi v Annecyju je bila tretja. Teden dni pred tem sta v avstrijskem Hochfilznu navdušili štafeti, tako Lampič, Lena Repinc, Klara Vindišar in Polona Klemenčič kot Miha Dovžan, Jakov Fak, Anton Vidmar in Lovro Planko so zasedli četrti mesti.

Miha Dovžan spet strelja, kot je v svojih najboljših letih, to pravi o nadaljevanju sezone:

Želijo si novih stopničk

"Doseženo lahko ponovimo in upam, da bodo sledile nove stopničke. Morda celo v štafeti, saj v Avstriji nismo bili daleč stran in komaj čakam naslednjo štafeto. Tam dajo tekmovalci od sebe še nekaj več, vse skupaj pa je pomembno za samozavest. Moška ekipa je bila vrhunska, najlepše presenečenje pa so bila dekleta, ki so nastopila brez kazenskega kroga. Klara Vindišar, ki je prvo sezono v reprezentanci A, je odlično oddelala drugo predajo, na strelišču je bila izjemna. To sta potem nadgradili Anamarija Lampič in Polona Klemenčič," še pravi glavni trener slovenske reprezentance.

Polona Klemenčič je imela nekaj težav z boleznimi, ampak te so zdaj za njo:

Zimzeleni veteran Jakov Fak se je na prvih treh postajah svetovnega pokala sedemkrat uvrstil med najboljših 16. in je v skupnem seštevku 12. Anamarija Lampič je ob tretjem mestu v Franciji nanizala še dve uvrstitvi med najboljših 15., osma je bila na sprintu v Hochfilznu, kar jo uvršča na 24. mesto med dekleti. V pokalu narodov je Slovenija 12. v ženski in odlična sedma v moški konkurenci.

Lovro Planko je na 51. mestu v skupnem seštevku svetovnega pokala, v prvi triadi je zaostal za pričakovanji in predvsem svojimi željami. Tole si želi v nadaljevanju sezone:

Slovenska vrsta se tako opogumljena z zelo solidnimi rezultati optimistično odpravlja v naslednjo triado, na januarski niz največjih tekem v Oberhofu, Ruhpoldingu in Anterselvi. Tekme na Južnem Tirolskem bodo še zadnji test pred februarskim svetovnim prvenstvom v Lenzerheidu v Švici.

Anton Vidmar v zaključku leta 2024 še ni našel prave forme, zato je motiviran, da v nadaljevanju obrne list:

"Najbolj si želim, da ostanem zdrava"

V zadnjem času je Anamarija Lampič prebolevala prehlad. Foto: SloSki biatlon "Če prenesem znanje s treninga na tekmo, bo vse še boljše in lažje. S prvo triado sem zadovoljna. Najbolj pa si želim, da ostanem zdrava, ne le jaz, tudi vsi drugi, saj je potem dosegljivo vse. Prvi štirje tedni tekem so decembra 'prišli za mano', imela sem težave z grlom in nosom. Zato sem zdaj slab teden počivala, namesto da bi na treningu obnovila bazo. Upam, da sem se vsaj spočila," pred odhodom v Nemčijo pravi Anamarija Lampič. 29-letna tekmovalka iz Valburge je kot glavna cilja v nadaljevanju sezone izpostavila tekme v Anterselvi, ki bo prihodnje leto gostila biatlonske tekme na olimpijskih igrah, in svetovno prvenstvo v Lenzerheidu, ki ga ima v dobrem spominu še kot smučarska tekačica, tam je namreč leta 2019 zmagala v sprintu za svetovni pokal.

