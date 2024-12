Slovenska biatlonska zvezdnica Anamarija Lampič je na današnji sprinterski tekmi svetovnega pokala v Annecyju v Franciji zasedla odlično tretje mesto in se prvič na najvišji ravni prebila na oder za zmagovalke. Po prvem strelskem postanku ji je kazalo še veliko boljše, v streljanju leže je namreč zadela vseh pet tarč in ob izjemnem teku dolgo držala prvo mesto, po drugem streljanju pa je morala Gorenjka dvakrat v kazenski krog in s tem nekoliko pokvarila uvrstitev. Zmagala je Francozinja Justine Braisaz-Bouchet pred Nemko Franzisko Preuss.