Izjemen dan za slovenski biatlon, fantje ponovili dosežek deklet! #video

Slovenska moška biatlonska vrsta je na štafetni tekmi svetovnega pokala v Hochfilznu v Avstriji ponovila uspeh reprezentančnih kolegic in zasedla imenitno četrto mesto. Zmagala je štafeta Francije pred Norveško in Švedsko. .

Slovenske barve so danes v zasneženem Hochfilznu zastopali Miha Dovžan, Jakov Fak, Anton Vidmar in Lovro Planko.

Glavni trener Janez Marič pokal od ponosa (video: SZS)

"Brez besed sem, resnično. Čestitke fantom, oddelali so popolno tekmo, želim si čim več takšnih dni. Jaz res verjamem vanje in tudi oni počasi začenjajo verjeti sami vase. Res so dobri," je bil po izjemnem delu vesel glavni trener slovenske izbrane vrste Janez Marič.

Kaj se je dogajalo?

Dovžan je šel na progo prvi, odlično opravil s prvim strelskim postankom leže, na drugem pa je potreboval dve popravi in nato Faku predal sedmo mesto. Naš veteran je bil nato izvrsten, na prvem strelskem postanku brezhiben, na drugem se je z le eno popravo prebil na četrto mesto in Vidmarju predal izjemno izhodišče. Tudi ta je nato leže streljal brezhibno, napredoval na tretje mesto in zaostajal le za štafetama Francije ter Norveške, v drugi krog pa se je podal ob Nemcu. Temu se je povsem ponesrečil drug strelski postanek, Vidmar pa je z eno popravo zadržal tretje mesto. Zadnji je šel v boj najmlajši član slovenske vrste Planko, ki se je na progo podal s slabimi 16 sekundami prednosti pred najbližjimi zasledovalci, reprezentanco Češke.

Jakov Fak (levo) se je s sedmega mesta prebil na četrto. Foto: Guliverimage

Do prvega strelskega postanka sta se Planku približala Nemec Nawrath in Šved Samuelsson, nihče pa ni streljal brezhibno. Mladi Slovenec je z eno popravo še zadržal tretje mesto. Trojica je tudi na drugi strelski postanek prišla skupaj, Planko in Samuelsson sta popravljala enkrat, Nawrath dvakrat in bitka za stopniške se je preselila na progo. Medtem je v ospredju Norvežan Sörum s kazenskim krogom vodstvo prepustil Francozu Emilienu Jacquelinu.

Zmagali so Francozi Emilien Jacquelin, Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet in Fabien Claude. Foto: Guliverimage

Planko se je švedskega zvezdnika sprva v zadnjem krogu držal kot klop, a je bil ta v teku vendarle nekoliko premočan in si do cilja le priboril mesto na odru za zmagovalce. Planko pa je ubranil izvrstno četrto mesto pred štafeto Nemčijo, ki jo vodi slovenski trener Uroš Velepec.

Zmagali so Francozi pred Norvežani.

Miha Dovžan po tekmi (video: SZS):

Anton Vidmar (SZS):

Lovro Planko (SZS):

Preberite še: