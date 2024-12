Boe oplemenitil uspeh s sprinta, Fak napredoval

Najboljši slovenski biatlonec je imel znova odličen dan na strelišču, saj je zgrešil le eno tarčo. Za sedem mest je izboljšal uvrstitev iz sprinta.

Thingnes Boe je na peti tekmi sezone zabeležil 87. zmago v svetovnem pokalu. Norvežan in oba Francoza so se v zadnji krog podali z ramo ob rami, 31-letni najboljši biatlonec v zgodovini pa je imel v zaključnem vzponu več izkušenj in moči od tekmecev. Čeprav je zgrešil dva strelca, Francoza pa enega, je z lagodno prednostjo prišel v cilj.

V skupnem seštevku svetovnega pokala je Boe povečal prednost pred rojakom Sturlo Holmom Laegreidom za 25 točk, tretji Jacquelin za njim zaostaja že skoraj 100 točk, Jakov Fak pa je 12.

Preizkušnjo so končali tudi preostali trije slovenski tekmovalci. Miha Dovžan je bil 33., Lovro Planko 41., Anton Vidmar pa 50.

V nedeljo sta v Hochfilznu na sporedu štafetni preizkušnji.