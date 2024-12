Jeanmonnot do zmage, Slovenke nenatančne na strelišču

Slovenke se na strelišču niso znašle, na 38. mestu je končala Anamarija Lampič ob desetih zgrešenih strelih (+3:09,1), mesto za njo (39.) je bila Lena Repinc (3:09,6) s štirimi zgrešenimi tarčami, še dve več pa ni zadela Polona Klemenčič, ki je bila 54. (4:42,0).

Lampič je bila osma v petek v sprintu, ko je morala trikrat v kazenski krog. Na prvem strelskem postanku je tokrat prvič enkrat zgrešila tarčo, drugič je tekla dva kazenska kroga, nato pa je šlo še slabše stoje, ko štirikrat ni pokrila tarče. Četrtič je še trikrat zgrešila, tako da s petdesetodstotnim izkupičkom ni mogla doseči vidnejšega dosežka. Imela pa je najboljši čas teka med vsemi.

"Tek znova odličen in do polovice proge je bilo tudi strelsko še nekako v redu. Na strelskem delu stoje pa mi nikakor ne uspe ujeti ritem, ki ga imam na treningu. Vem da lahko in da znam. Nekako me na tekmi ostale tekmovalke potegnejo za seboj, da začnem hiteti. Moram se odvaditi tega in streljati v svojem ritmu, saj imajo tekmovalke pred menoj veliko strelsko prednost," je pojasnila Lampič.

Anamarija Lampič je zasedla 38. mesto. Foto: Guliverimage Ve tudi, kaj mora storiti, da bo boljša. "Odpraviti moram napako, ki smo jo ugotovili pred sezono. Premalo zadržim dih in potem gredo stoje streli mimo. Sicer zgrešim čisto za malo, a zgrešiti za milimeter ali deset centimetrov je enako, vse skupaj je zgrešen strel. To me mori, a gledam naprej."

Lena Repinc je povedala, da je bila tekma zelo dinamična od samega začetka. "Na progi sem se ves čas počutila dobro. Sama si sicer želim daljših klancev, kar mi najbolj ustreza. A tekaško sem zadovoljna, strelsko pa danes ni bil moj dan. Pred prvim streljanjem stoje sem naredila napako, ker sem ravno pred streliščem prehitela dve tekmovalki in prišla na neugodno 30 strelsko pozicijo. Tam sem imela dva zgrešena strela potem in me jezi, ker sem si pokvarila strelsko statistiko," je dejala Repinc.

"Na progi sem se ves čas počutila dobro. Sama si sicer želim daljših klancev, kar mi najbolj ustreza." Foto: Guliverimage

Preuss je imela po zmagi v sprintu najboljše izhodišče v zasledovanju, a ga je končala na tretjem mestu, kar pa je bilo dovolj, da je ohranila skupno vodstvo v pokalu (325 točk). Na skupno drugo mesto je z zmago prišla Janmennot (296), tretja je Švedinja Elvira Oeberg (283), ki je zasledovanje končala na osmem mestu.

Danes se bodo v zasledovanju pomerili še moški; start tekme bo ob 14.45.