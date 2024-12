Na zasledovalno tekmo štirje Slovenci, Jakov Fak z dobrim izhodiščem

Prvič v sezoni je zmago slavil norveški prvak Johannes Thingnes Boe, ki je kljub enemu kazenskemu krogu prehitel vse tekmece. Zgolj 4,2 sekunde je za njim zaostal njegov rojak Sturla Holm Laegreid, ki je bil stoodstoten na strelišču. Povsem Norveško slavje je preprečil Francoz Fabien Claude, ki je z zaostankom 6,8 sekunde tretji. Kako izenačen je moški biatlonski vrh kaže podatek, da bo jutrišnjo zasledovalno tekmo znotraj minute zaostanka začelo kar 17 biatloncev.

Jakov Fak: Nisem zadovoljen

"Zgrešil sem enkrat, kar se mi zdi poceni napaka." Foto: Simon Kavčič Med tem ni Slovencev, saj je najboljši Jakov Fak danes končal na 21. mestu z zaostankom + 1:11. Fak je moral v kazenski krog na postanku stoje, vsaka takšna napaka pa se je pri tako majhnih razlikah v konkurenci zelo poznala. Vseeno pa ima veteran dobro izhodišče za zasledovalno tekmo, kjer ima na štirih strelskih postankih in s tekom v skupini veliko možnosti za napredovanje.

"Z današnjim nastopom nisem zadovoljen. Imel sem priložnost, da na progi in strelišču prikažem boljši nastop. Zgrešil sem enkrat, kar se mi zdi poceni napaka. Jutri bodo štiri streljanja in upam, da bom izboljšal uvrstitev," je bil za Smučarsko zvezo Slovenije samokritičen slovenski kapetan.

Jutri bodo na tekmi nastopili tudi Miha Dovžan, ki je spet pokazal izjemno strelsko formo in z vsemi zadetimi streli prišel tudi do novih točk svetovnega pokala, saj je bil 31. Strelske napake pa so od vrhunske uvrstitve oddaljile Lovra Planka. Ta je bil sicer dober v tekaškem delu nastopa, a si kljub odličnim razmeram na progi in na strelišču privoščil kar tri kazenske kroge (1,2), vseeno pa si je z 49. mestom in zaostankom + 2:01,2 prislužil jutrišnji nastop.

Na zasledovanju bo nastopil tudi Toni Vidmar, ki je bil danes 52. z enim kazenskim krogom stoje (+ 2:08,7), mladi Matic Repnik pa je žal ostal brez novega nastopa, sprintersko preizkušnjo je namreč končal šele na 97. mestu (+ 3:08,4).

Izidi, sprint (10 km): 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 24:23,1 (1 zgrešen strel)

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) +4,2 (0)

3. Francoz Fabien Claude (Fra) 6,8 (0)

4. Endre Stroemsheim (Nor) 7,4 (0)

5. Vebjoern Soerum (Nor) 19,9 (2)

6. Sebastian Samuelsson (Šve) 21,1 (1)

...

21. Jakov Fak (Slo) 1:11,0 (1)

31. Miha Dovžan (Slo) 1:32,3 (0)

49. Lovro Planko (Slo) 2:01,2 (3)

51. Anton Vidmar (Slo) 2:08,7 (1)

87. Matic Repnik (Slo) 3:08,4 (1)

... Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (4): 1. Johannes Boe (Nor) 249 točk

2. Sturla Laegreid (Nor) 239

3. Eric Perrot (Fra) 193

4. Endre Stroemsheim (Nor) 181

5. Emilien Jacquelin (Fra) 171

6. Sebastian Samuelsson (Šve) 148

...

11. Jakov Fak (Slo) 114

36. Miha Dovžan (Slo) 28

44. Lovro Planko (Slo) 17

...

