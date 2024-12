Slovenska biatlonska ekipa bo na drugi postaji svetovnega pokala v Hochfilznu nastopila v nekoliko spremenjeni zasedbi, v ekipo se vrača Polona Klemenčič, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

Biatlonce in biatlonke v Avstriji v petek najprej čaka šprinterska tekma. V soboto bosta na sporedu obe zasledovalni tekmi, v nedeljo pa še moška in ženska štafeta.

Varovanci Janeza Mariča želijo nadgraditi uvod v sezono. Znova se največ pričakuje od Jakova Faka, ki je bil odličen že v Kontiolahtiju, v ženski ekipi si želijo mirnejše roke Anamarije Lampič in pozdravljajo vrnitev Polone Klemenčič, ki je uvodno postajo izpustila zaradi bolezni.

Moško ekipo v Hochfilznu sestavljajo Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Toni Vidmar in Matic Repnik, žensko pa Anamarija Lampič, Polona Klemenčič, Lena Repinc in Klara Vindišar.

Foto: Aleš Fevžer

Marič: Na vseh posamičnih z izjemo ženskega šprinta lepe uvrstitve

"Za nami je prva postaja svetovnega pokala. Začeli smo zelo dobro z mešano štafeto dvojic, kjer sta odlično nastopila Jakov Fak in Lena Repinc. Na vseh posamičnih tekmah smo dobro nastopali in imeli lepe uvrstitve, le ženski šprint se ni izšel po naših željah. Poznala se je odsotnost Polone Klemenčič, ki je tik pred začetkom sezone zbolela. Vseeno z optimizmom gledamo naprej in komaj čakamo tekme v Hochfilzu," je v izjavi za SZS dejal Janez Marič.