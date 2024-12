Anamarija Lampič neposredna: Ko zaj... vse, kar se da

Francozinja Lou Jeanmonnot je v torek postala zmagovalka uvodne ženske biatlonske posamične tekme v sezoni. Po zaslugi brezhibnega streljanja je na 12,5 kilometra dolgi tekmi za 12,1 sekunde ugnala Švedinjo Ello Halvarsson, ki je bila na strelišču nenatančna enkrat, in zmagala petič v karieri. Na skrajšani individualni preizkušnji v Kontiolahtiju se je izkazala tudi mlada 21-letna Lena Repinc, ki je z eno strelsko napako osvojila 18. mesto in s tem dosegla najboljšo uvrstitev v karieri.

Pravo katastrofo pa si je s puško privoščila Anamarija Lampič in zgrešila kar polovico tarč, s čimer je znašla na robu uvrščenih z 92. mestom. V uteho ji je lahko le drugi tekaški dosežek na tekmi. "Tekaško sem zadovoljna, strelsko pa porazno. Na prvih dveh postankih sem imela zelo trde prste, zato nisem mogla streljati, na tretjem mi je zmrznil senčnik za merjenje. Imela sem toliko težav in bolje je, da ne razlagam. Najraje bi takoj pozabila to tekmo in se osredotočila na sobotni sprint," je takoj po tekmi dejala Lampič, ki je bila še bolj neposredna v objavi na Instagramu.

"Ko zaje... vse, kar se da. Ko tri kroge ne čutiš prstov in dlani. Potem se ti na strelišču 'blenda' obrne in zatakne in te panika, plus to da se res ne počutiš najboljše in tečeš res dobro, potem pa v cilju dojameš, da sploh še nisi toliko utrujen, ker si itak malce 'zbediran' od streljanja. Ampak gremo naprej, ker sem to jaz," je ob svoji fotografiji zapisala slovenska biatlonka.

