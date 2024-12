Lena Repinc na uvodni tekmi zime do uspeha kariere

V Kontilolahtiju je dekleta pričakal hladen dan, saj se je temperatura zraka gibala blizu minus deset stopinj Celzija. A ni bilo vetra, tako da so bile razmere za tekmovanje zelo dobre. Odlično strelsko znanje je pokazala 21-letna Lena Repinc. Na štirih postankih je zgrešila zgolj en strel, napako je storila na drugem postanku, prvem stoje. Dober strelski uspeh na tekmi, kjer vsak zgrešen strel pomeni 45 sekund pribitka, je Leni prinesel uspeh kariere, saj je s solidnim tekom prišla do 18. mesta. "Še ena odlična tekma je za menoj. Ponovno sem pustila le eno tarčo stoje. Zelo sem zadovoljna s svojim tekaškim in strelskim nastopom."

Anamarija Lampič Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko S tekmo za pozabo, kot se je izrazila sama, pa je sezono začela Anamarija Lampič. Najhitrejša biatlonka v karavani v prejšnji zimi je dokazala, da je tudi v letošnji zelo dobro tekaško pripravljena, saj je kljub ne najboljši pripravi zaradi bolezni dosegla drugi čas teka. Na strelišču pa ni našla pravega ritma in je zgrešila kar polovico strelov (2, 2, 3, 3), kar je bilo občutno preveč za točke svetovnega pokala (92. mesto). "Tekaško sem zadovoljna, strelsko pa porazno. Na prvih dveh postankih sem imela zelo trde prste, da nisem mogla streljati, na tretjem mi je zmrznil senčnik za merjenje. Imela sem toliko težav in je bolje, da ne razlagam. Raje bi takoj pozabila to tekmo in se osredotočila na sobotni šprint," je povedala Anamarija. Točke so se izmuznile tudi tretji Slovenki na štartu Živi Klemenčič (72.).

Francozinja Lou Jeanmonnot je zadela vseh 20 strelov in za 12 sekund prehitela Švedinjo Ello Halvarsson, ki je zgrešila en strel. Tudi tretje mesto je po zaslugi Elvire Öberg, ki je zgrešila kar trikrat, a bila izjemno hitra, odšel na Švedsko. Jeanmonnot je zmagala petič v karieri, Halvarsson, ki lani ni dobila priložnosti v švedski ekipi, pa je zablestela že na uvodni tekmi mešanih parov in se s Sebastianom Samuelssonom veselila zmage.

Po prostem dnevu bodo biatlonci v petek nastopili v sprintu.

Kontiolahti, individualna tekma, 12,5 km (Ž):



1. Lou Jeanmonnot (Fra) 35:52,3 (0)

2. Ella Halvarsson (Šve) +12,3 (1)

3. Elvira Öberg (Šve) +56,4 (3)

4. Natalia Sidorowicz (Pol) +1:08,2 (0)

5. Franziska Preuss (Nem) +1:09,6 (2)

6. Lisa Theresa Hauser (Avt) +1:23,0 (1)

7. Oceane Michelon (Fra) +1:39,9 (2)

8. Regina Ermits (Est) +1:42,1 (0)

9. Vanessa Voigt (Nem) +1:45,0 (1)

10. Suvi Minkkinen (Fin) +1:50,9 (1)

...

18. Lena Repinc (Slo) +2:31,0 (1)

72. Živa Klemenčič (Slo) +5:18,0 (4)

92. Anamarija Lampič (Slo) +7:24,4 (10)