Jacquelinu sprint v Kontiolahtiju, Fak reševal slovensko čast

Francoz Emilien Jacquelin je zmagovalec moške sprinterske biatlonske tekme za svetovni pokal v Kontiolahtiju na Finskem. Med peterico Slovencev se je do točk prebil le Jakov Fak, ki je z eno napako na strelišču in kazenskim krogom zasedel 16. mesto.

Fak kljub temu, da je poleti dopolnil že 37 let, še naprej dokazuje, da je najboljši biatlonec na južni strani Alp. Tokrat bo obžaloval napako na strelišču, saj je bila tudi na drugi posamični tekmi sezone zanj dosegljiva deseterica. "Danes ne najboljši nastop zame in 16. mesto. Tekaško je od začetka izgledalo zelo solidno, nato pa v zadnjem krogu nisem imel več moči, da bi bil lahko še hitrejši. Prvi strelsko nastop je bil dober, vsi zadeti streli, nato pa sem imel nekaj težav na drugem. Zgrešil sem četrti strel in nato moral počakati kar nekaj sekund, da sem bil prepričan, da bo zadnji strel padel in ne uničim povsem svojega nastopa. To je bilo dovolj za 16. mesto. Vseeno mislim, da bo šla tudi tekaška forma le še navzgor, kar bi bilo logično, potem pa bom tudi na strelišču lahko še bolj sproščen in bim zadel šel več strelov," je po koncu dejal Fak.

Miha Dovžan je bil 43. Foto: Aleš Fevžer

Ostali so se odrezali slabše. Izkušeni Miha Dovžan je podrl vseh 10 tarč, vseeno pa s 43. mestom ostal brez novih točk v seštevku svetovnega pokala. Lovro Planko je moral v kazenski krog dvakrat in bil 51., Anton Vidmar je z orožjem zgrešil trikrat in bil 71. Matic Repnik pa se na elito šele navaja. Kljub brezhibnemu streljanju je bil 83. "Tekmo lahko ocenim za solidno. Imamo ponovno tekmovalca v dvajseterici, Jakova Faka. Škoda je le, da je stoje zgrešil en strel, če ga ne bi, bi bil še deset mest višje. Nič zato, gremo naprej. Jakov se je uvrstil na tekmo s skupinskim startom, kar je lep uspeh. Miha je bil odličen na strelišču, a v teku ne najhitrejši. Nimam še podatkov zakaj, saj je na progi zgledal dobro. Lovro in Toni sta tekla dobro, a Lovro je žal zgrešil zadnja dva strela leže, kar ga je odneslo izven točk. Toni je že leže zgrešil dvakrat in nato dodal še enega stoje, kar je bilo danes preveč. Matic je solidno ustrelil ničlo, a v rangu teka je še precej za ostalimi fanti," je svoje vtise strnil glavni trener Janez Marič.

V ospredju so za dolge nosove v favoriziranem norveškem taboru poskrbeli še Šved Sebastian Samuelsson in Nemec Philipp Nawrath, ki sta se uvrstila na drugo in tretje mesto, ter presenečenje tekme, četrtouvrščeni Američan Campbell Wright.

Za njimi so v strnjeni vikinški falangi končali favorizirani Johannes Thingnes Boe, ki je prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala, Vetle Sjaqstad Christiansen, Tarjei Boe, Vebjoern Soerum in Sturla Holm Laegreid, vsi z napakami na strelišču.

Izidi, moški, 15 km: 1. Emilien Jacquelin (Fra) 23:03,1 (0)

2. Sebastian Samuelsson (Šve) + 18,9 (1)

3. Philipp Nawrath (Nem) 25,1 (0)

4. Campbell Wright (ZDA) 29,1 (0)

5. Johannes Thingnes Boe (Nor) 51,0 (2)

6. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 54,7 (1)

7. Tarjei Boe (Nor) 57,1 (1)

8. Vebjoern Soerum (Nor) 58,6 (2)

9. Sturla Hom Laegreid (Nor) 59,6 (1)

10. Antonin Guigonnat (Fra) 1:07,7 (1)

...

16. Jakov Fak (Slo) 1:17,1 (1)

43. Miha Dovžan (Slo) 1:57,1 (0)

51. Lovro Planko (Slo) 2:05,8 (2)

71. Anton Vidmar (Slo) 2:49,3 (3)

83. Matic Repnik (Slo) 3:11,5 (0) Vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 125 točk

2. Emilien Jacquelin (Fra) 117

3. Sturla Holm Lasegreid (Nor) 99

4. Endre Stroemsheim (Nor) 90

5. Philipp Nawrath (Nem) 84

6. Vitalij Mandzin (Ukr) 82

...

11. Jakov Fak (Slo) 66

35. Miha Dovžan (Slo) 18

