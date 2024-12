Preuss je za 7,7 sekunde ugnala Chauveau na drugem mestu, tretja je bila prav tako danes nezmotljiva na strelišču Norvežanka Karoline Offigstad Knotten (+ 10,1).

Za Preuss, ki so jo v preteklosti velikokrat pestile zdravstvene težave, je bila to druga uvrstitev na stopničke to sezono po tretjem mestu na tekmi s skupinskim startom v Kontiolahtiju.

Anamarija Lampič čaka še na pravo strelsko formo. Foto: Guliverimage

Najboljša Slovenka na 7,5-kilometrskem sprintu je bila Anamarija Lampič, ki se je kljub trem zgrešenim strelom z odličnim tekom povzpela do osmega mesta z zaostankom 38,5 sekunde za zmagovalko.

Anamarija Lampič je potrdila, da je v teku razred zase v biatlonski karavani. Tokrat je na smučeh na 7,5 kilometrov dolgi progi vse tekmice prehitela za dvajset sekund, vse pa je nadgradila tudi s spodbudnim streljanjem. Njen nastop se sicer ni zadel spodbudno, saj je zgrešila prva dva strela leže, nato pa se je zbrala in pokazala tudi strelsko znanje. Najprej so padli naslednji trije leže, nato še štirje stoje, žal pa je tudi tam morala v en kazenski krog. Z izjemnim tekom in tremi kazenskimi krogi je posegla po vrhunskem osmem mestu in z izjemnim izhodiščem za jutrišnje zasledovanje.

“Po začetku v Kontiolahtiju, ki je bil zares slab, sem vedela, da na treningu dobro delam in tudi dobro streljam. Vedela sem, da bodo boljši rezultati prišli. Danes je bil napredek, a vem, da se da še boljše. Sploh leže nisem sigurna, kakšne napake sem delala, ker po občutku se mi zdi, da niso bile velike. Tekaško sem zadovoljna, sploh ker nisem imela tako dobrega občutka, a očitno je šlo.”

Zato pa je bila na strelišču stoodstotna Lena Repinc, ki je zasedla 30. mesto (+ 1:11,1). “Zelo sem zadovoljna s strelskim izkupičkom. Ubrala sem malce bolj varno pot, streljala sem malo bolj počasi. Ne vem zakaj, ampak sklenila sem, da je morda bolje, da porabim kakšno sekundo več, kot da hitim. Mislim da sem se odločila prav. 30. mesto ni slabo, izenačila sem najboljšo svojo uvrstitev iz sprinta.”

Polona Klemenčič, ki se je v Avstriji vrnila v svetovni pokal po bolezni, je z dvema zgrešenima streloma današnjo tekmo končala na 53. mestu (1:50,9), Klara Vindišar, ki je bila trikrat nenatančna, pa je bila med 106 tekmovalkami 95. (3:09,5).

Danes se bodo v sprintu na 10 km pomerili še moški; start tekme bo ob 14.20.

* Hochfilzen, sprint (7,5 km):

1. Franziska Preuss (Nem) 21:06,0 (1)

2. Sophie Chauveau (Fra) + 7,7 (0)

3. Karoline Offigstad Knotten (Nor) 10,1 (0)

4. Lou Jeanmonnot (Fra) 22,3 (1)

5. Selina Grotian (Nem) 30,2 (1)

6. Justine Braisaz-Bouchet (Fra) 31,1 (2)

...

8. Anamarija lampič (Slo) 38,5 (3)

30. Lena Repinc (Slo) 1:11,1 (0)

53. Polona Klemenčič (Slo) 1:50,9 (2)

93. Klara Vindišar (Slo) 3:09,5 (3)

... * Skupni vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Franziska Preuss (Nem) 260 točk

2. Elvira Öberg (Šve) 246

3. Lou Jeanmonnot (Fra) 206

4. Marketa Davidova (Češ) 173

5. Suvi Minkkinen (Fin) 153

6. Karoline Offigstad Knotten (Nor) 140

...

32. Anamarija lampič (Slo) 37

34. Lena Repinc (Slo) 34

...

