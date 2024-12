Zmagovalke štafetne biatlonske preizkušnje svetovnega pokala v Hochfilznu so Nemke, ki jim je v zadnji šestkilometrski izmenjavi zmago priborila Franziska Preuss. Dobro minuto so zaostale velik del preizkušnje vodilne Francozinje, tretje so bile Švedinje, tik pod zmagovalnim odrom pa so končale Slovenke v postavi Lena Repinc, Klara Vindišar, Anamarija Lampič in Polona Klemenčič. Slovenke so zabeležile daleč najboljšo uvrstitev v tej sezoni, na strelišču so bile odlične, potrebovale so le šest poprav.