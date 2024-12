Martin Uldal do presenetljive zmage v Franciji, Jakov Fak najvišje med Slovenci

Norveški biatlonec Martin Uldal je na šprintu v Annecyju poskrbel za presenečenje in se razveselil zmage. Viking, ki je bil na strelišču brezhiben, je za 1,4 sekunde je prehitel slovitega rojaka in vodilnega v skupnem seštevku Johannesa Thingnesa Boeja (en zgrešen strel). Treti je bil prav tako z enim zgrešenim strelom Šved Sebastian Samuelsson, zaostal je 10,8 sekund. Najvišje od slovenskega kvarteta je na 23. mestu končal Jakov Fak, izkušeni biatlonec je moral enkrat v kazenski krog in za zmagovalcem zaostal +1.22.