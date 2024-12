Biatlonska ekipa se je po uspešnem koncu tedna v Hochfilznu preselila v francoski Annecy, kjer jo čakajo nove tekme svetovnega pokala. Slovenci tekme v šprintu, zasledovanju in s skupinskim štartom pričakujejo z veliko samozavesti in optimizma.

Glavni trener Janez Marič je v Francijo popeljal nekoliko spremenjeno ekipo, saj v njej ni Klare Vindišar, ki se je vrnila na tekmovanja IBU, prav tako ni Matica Repnika.

Na prizorišče so tako odpotovali Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Toni Vidmar, Anamarija Lampič, Polona Klemenčič in Lena Repinc, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

V Franciji je na sporedu najbolj klasičen biatlonski program, ki ga bodo v četrtek ob 14.20 začeli fantje s šprintom. V petek je ob istem času na sporedu ženski šprint, v soboto obe zasledovalni preizkušnji in za konec v nedeljo še tekmi najboljših biatloncev in biatlonk na svetu ta trenutek.

"Zame rezultata sploh nista takšno presenečenje. Z ekipo sem že dolgo časa in vem, kako trenirajo in česa so nekateri sposobni. Takšne tekme so pomembne za rast vseh tekmovalcev in verjamem, da je že ta teden nova priložnost, da vsi v ekipi dokažejo, česa so sposobni," je v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije dejal trener Janez Marič.