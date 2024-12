Anamarija Lampič tokrat ni zdržala pritiska na strelišču

Anamarija Lampič je tekmo začela s tretjega mesta, na progo se je podala nekaj sekund za zmagovalko petkovega sprinta, Francozinjo Justine Braisaz-Bouchet, pa Nemko Franzisko Preuss. Po prvem strelskem postanku je morala 29-letna Gorenjka v en kazenski krog in zdrsnila na peto mesto. Na progi je nato do drugega strelskega postanka prehitela Ukrajinko Julijo Džimo in na strelišče prišla skupaj s Francozinjo Julio Simon, zadela vseh pet tarč in se v tretji krog podala na drugem mestu, zaostajala je le za vodilno Nemko Preuss.

Na tretjem streljanju, prvem stoje, je Lampič zgrešila dva strela, zdrsnila na šesto mesto, na zadnjem strelskem postanku pa je bila nenatančna še trikrat in je tako povsem izgubila stik z najboljšimi.

Zmage se je veselila Nemka Franziska Preuss, pred Francozinjo Julijo Simon in rojakinjo Vanesso Voigt. Justine Braisaz-Bouchet je zgrešila celo en strel več kot Lampičeva in s prvega startnega mesta zdrsnila na končno 12., tik za njo pa je v cilj prišla Anamarija Lampič.

"Še ena dobra tekma. Vse do zadnjega streljanja stoje sem bila nekje na petem ali šestem mestu. Škoda mi je sicer zadnjega streljanja leže, saj bi lahko bila nula in seveda zadnjega streljanja, da bi bil vsaj eden manj. Še vseeno sem lahko vesela, saj sem izgubila le deset mest, kar meni veliko pomeni. Jutri me čaka še zadnja tekma te triade in nato malo počitka," je za Smučarsko zvezo Slovenije komentirala Anamarija Lampič.

Druga slovenska tekmovalka, ki si je včeraj priborila pravico nastopa na zasledovanju, Polona Klemenčič, danes ni startala.

V Franciji tekmovalce v nedeljo čaka zadnja tekma v koledarskem letu. Na skupinskem startu bosta nastopila tudi Jakov Fak in Anamarija Lampič.

Izidi, ženske, zasledovanje, 10 km: 1. Franziska Preuss (Nem) 29:09,9 (1)

2. Julia Simon (Fra) + 27,3 (2)

3. Vanessa Voigt (Nem) 44,0 (1)

4. Jeanne Richard (Fra) 50,4 (1)

5. Maren Kirkeeide (Nor) 54,1 (1)

6. Elvira Öberg (Šve) 57,0 (2)

...

13. Anamarija Lampič (Slo) 1:23,9 (6) Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (7): 1. Franziska Preuss (Nem) 490 točk

2. Elvira Oeberg (Šve) 337

3. Lou Jeanmonnot (Fra) 325

4. Vanessa Voigt (Nem) 307

5. Julia Simon (Fra) 270

6. Justine Braisaz Bouchet (Fra) 252

...

19. Anamarija Lampič (Slo) 133

47. Lena Repinc (Slo) 36

