Norvežan Johannes Thingnes Boe je na zasledovalni tekmi v Le Grand Bornandu dosegel 88. zmago v karieri. Za njim sta se na stopničke uvrstila Francoza Eric Perrot in Emilien Jacquelin. Za slovenski uspeh je poskrbel Jakov Fak, ki se je z devetim mestom vnovič prebil med deseterico.

Johannes Thingnes Boe je v četrtkovem sprintu zasedel drugo mesto za mladim rojakom Martinom Uldalom, ki pa ni zdržal pritiska. Prvi strelski nastop je napravil 100-odstotno, potem pa po dvakrat zgrešil na vsakem naslednjem postanku ter osvojil 11. mesto.

Enaintridesetletni Boe je bil brezhiben do zadnjega strelskega postanka, ko je enkrat zavil v kazenski krog, in zanesljivo dosegel novo zmago, tretjo v sezoni. Dosegel je 79. zmago v svetovnem pokalu v karieri, skupaj s svetovnimi prvenstvi pa 88. posamično zmago v karieri. Rekorder je s 95 zmagami še vedno njegov rojak Ole Einar Bjoerndalen.

Odličen je bil tudi 23-letni Eric Perrot in s strelsko ničlo zanesljivo napredoval s sedmega na drugo mesto. Emilien Jacquelin je v kazenski krog zavil dvakrat in po zaslugi hitrega teka stopil na najnižjo stopničko zmagovalnega odra.

Fak, Planko in Vidmar napredovali

Še enkrat je odlično nastopil Jakov Fak, ki je tekmo začel na 23. mestu, na tretjem strelskem postanku enkrat zavil v kazenski krog, vseeno pa pridobil 14 mest in osvojil deveto mesto.

"Premaknil sem se na deveto mesto s tisto eno napako na tretjem streljanju. Od začetka se mi je zdelo, da tekaško veliko izgubljam, nisem se počutil najbolje, ampak proti koncu tekme sem se počutil bolje in sem lahko odtekel precej solidno. Tudi glede streljanja, mislim, da sem lahko zadovoljen, vsaj s tremi postanki, ki sem jih opravil brez napake. Na tretjem je bilo zame malce težje, ker sem v tistem krogu tekel preko svojih zmožnosti in sem imel zato nekaj več težav. Kljub vsemu moram biti zadovoljen z napredkom, želja pa seveda je, da na sprintih nastopam bolje, da si tako pripravim tudi boljše izhodišče za zasledovanja. Danes izhodišča nisem imel najboljšega, na koncu pa je bil rezultat še kar soliden. Ampak želim si več, jutri je nova priložnost na skupinskem startu, upam, da se bom dobro spočil in na tekmi dobro počutil," je za Smučarsko zvezo Slovenije povedal Fak.

Zelo dobro je nastopil Anton Vidmar in z eno napako na strelišču napredoval s 53. na 38. mesto ter osvojil tri točke v pokalu. Točke so se obetale tudi Lovru Planku, 59. po sprintu, ki pa je moral na zadnjem streljanju dvakrat v kazenski krog in je zato za 1,3 sekunde na 41. mestu zgrešil točke.

Zalomilo se je le Dovžanu

Miha Dovžan je tokrat razočaral na strelišču. Po brezhibni prvi polovici tekme si je v drugem delu nabral zanj neverjetnih pet kazenskih krogov in je pristal na 56. mestu.

"Jakov Fak je napredoval za veliko mest, odlično mu je šlo na strelišču, zgrešil je le en strel in mislim, da se je odrezal dobro. Tudi Lovro in Toni sta napredovala, Toni v točke, ki si jih je tako želel, žal pa je moral Miha Dovžan večkrat v kazenski krog in je nazadoval," je na kratko dogajanje povzel glavni trener slovenske izbrane vrste Janez Marič.

Ob 14.45 se bodo na progo podale še tekmovalke, kjer bo imela po premiernih petkovih stopničkah in tretjem mestu v sprintu izjemno izhodišče Anamarija Lampič. Nastopila pa bo tudi Polona Klemenčič. V nedeljo bosta na sporedu obe tekmi s skupinskim startom z Jakovom Fakom in Anamarijo Lampič.

Annecy, zasledovanje, 15 km: 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 31:25,4 (1)

2. Eric Perrot (Fra) + 27,6 (0)

3. Emilien Jacquelin (Fra) 47,5 (2)

4. Vebjoern Soerum (Nor) 57,5 (2)

5. Sebastien Samuelsson (Šve) 1:03,6 (5)

6. Sturla Holm Laegreid (Nor) 1:05,0 (3)

...

9. Jakov Fak (Slo) 1:33,0 (1)

38. Anton Vidmar (Slo) 3:04,0 (1)

41. Lovro Planko (Slo) 3:20,3 (2)

56. Miha Dovžan (Slo) 5:23,1 (5) Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (7): 1. Johannes T. Boe (Nor) 504 točke

2. Sturla Laegreid (Nor) 399

3. Emilien Jacquelin (Fra) 348

4. Eric Perrot (Fra) 338

5. Sebastian Samuelsson (Šve) 323

6. Vebjoern Soerum (Nor) 265

...

13. Jakov Fak (Slo) 193

41. Miha Dovžan (Slo) 39

51. Lovro Planko (Slo) 17

64. Anton Vidmar (Slo) 3

