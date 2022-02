Slavni viking napovedal slovo: Sobotni smuk v Kvitfjellu bo moja zadnja tekma

"Sobotni smuk v Kvitfjellu bo moja zadnja tekma s statusom aktivnega smučarja za Vikinge, ki napadajo (Attacking Vikings)," je Norvežan zapisal na svojem Instagram računu.

"Do te odločitve je pripeljala vrsta premislekov, ni se lahko odreči nečemu, kar si delal vse življenje," dodaja.

"V teh nevarnih časih se moja upokojitev - in to sporočilo - zdi nesmiselna. Moje misli in upanja so z ljudmi Ukrajine. Ostanite močni," je na Instagramu zapisal Jansrud.

V Pekingu se mu ni izšlo po pričakovanjih

Šestintridesetletnik, ki je zbral 356 nastopov v svetovnem pokalu, je decembra utrpel poškodbo kolenskih vezi po padcu na superveleslalomu v Beaver Creeku.

Okrevanje je bilo v nasprotju s prvotnimi napovedmi kratko ter se je vrnil že na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu, svojih petih. A na progi v Jančingu se zadeve niso razpletle po željah, nastopu na smuku se je odpovedal, olimpijski superveleslalom pa je končal na skromnem 23. mestu.

Foto: Getty Images

Jansrud je v Pjongčangu pred štirimi leti osvojil srebrno olimpijsko kolajno v smuku, takrat je za 12 stotink sekunde zaostal zgolj za Akslom Lund Svindalom, tudi tekmovalno upokojenim rojakom. Superveleslalom pa je končal na tretjem mestu.

V Sočiju je poleg superveleslalomskega zlata osvojil še smukaški bron, v Whistlerju leta 2010 pa je svoje prvo olimpijsko srebro osvojil na veleslalomski tekmi, ko je bil počasnejši zgolj od švicarskega asa Carla Janke.

Peti najuspešnejši norveški smučar

Jansrud je s 55 uvrstitvami na zmagovalni oder peti najuspešnejši norveški smučar v svetovnem pokalu. Pred njim so Lasse Kjus (60), Kjetil Andre Aamodt (64), Henrik Kristoffersen (69) ter Aksel Lund Svindal (80).

S 23 uvrstitvami na najvišjo stopničko zmagovalnega odra v svetovnem pokalu je tretji najuspešnejši "Viking", Kristoffersen je zbral 26 zmag. Pred njima je zgolj Svindal, ki je vpisal 36 zmag. Je drugi najboljši norveški superveleslalomist s 13 zmagami, štirimi manj od Svindala.

Na svetovnih prvenstvih je osvojil tri kolajne, naslov svetovnega prvaka v smuku je osvojil leta 2019 v Areju. Dve leti pred tem v St. Moritzu je prišel do srebra v superveleslalomu, leta 2015 v Beaver Creeku pa je posegel po srebru v alpski kombinaciji.

V karieri je osvojil štiri male kristalne globuse v hitrih disciplinah, tri superveleslalomske in smukaškega. Dvakrat je v skupnem seštevku zaostal zgolj za Avstrijcem Marcelom Hirscherjem, in sicer v letih 2015 in 2017.

