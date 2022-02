Podvig Norvežana in Britanca, favoriti odstopali kot za stavo

Norvežan Henrik Kristoffersen je v Garmisch-Partenkirchnu po sobotnem dobil še nedeljski slalom. Po prvem teku je bil osmi, nato pa se z odlično predstavo povzpel na najvišjo stopničko. Drugouvrščeni Britanec Dave Ryding je v finalu pridobil kar 17 mest, tretje mesto je osvojil Nemec Linus Strasser. V finalu so razočarali Švicarji, odstopila sta po prvem teku najboljša Loic Meillard in Ramon Zenhaeusern. Žan Kranjec je bil prepočasen za finale, Tijan Marovt je znova ostal brez uvrstitve.

Slalom, Garmisch-Partenkirchen, končni rezultati (finale): 1. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:52.66

2. Dave Ryding (VBr) 1:53.01

3. Linus Strasser (Nem) 1:53.13

4. Lucas Braathen (Nor) 1:53.15

5. Marco Schwarz (Avt) 1:53.17

6. Giuliano Razzoli (Ita) 1:53.23

7. Joaquim Salarich (Špa) 1:53.26

8. Istok Rodeš (Hrv) 1:53.37

9. Michael Matt (Avt) 1:53.62

10. Alex Vinatzer (Ita) 1:53.62

11. Timon Haugan (Nor) 1:53.68

12. Alexis Pinturault (Fra) 1:53.71

13. Marc Digruber (Avt) 1:53.87

14. Aleksander Korošilov (Rus) 1:53.89

15. Manuel Feller (Avt) 1:54.05

16. Erik Read (Kan) 1:54.30

17. Fadri Janutin (Švi) 1:54.39

18. Samuel Kolega (Hrv) 1:54.66

19. Tommaso Sala (Ita) 1:54.74

20. Benjamin Ritchie (ZDA) 1:55.08

21. Atle Lie McGrath (Nor) 1:57.97 Odstopi: Loic Meillard (Švi), Ramon Zenhaeusern (Švi), Johannes Strolz (Avt), Daniel Yule (Švi), Sebastian Foss-Solveaag (Nor), Tanguy Nef (Švi), Juan Del Campo (Špa), Paco Rassat (Fra), Dominik Raschner (Avt)

Na Bavarskem se je nove zmage, že njegove 26. v svetovnem pokalu, razveselil Norvežan Henrik Kristoffersen. Najhitrejši je bil že v soboto, danes pa mu po prvem teku na progi Gudiberg ni kazalo najboljše. Zasedal je šele osmo mesto, za vodilnim Švicarjem Loicom Meillardom zaostajal skoraj sekundo, nato pa v razburljivem finalu, ki je postregel s številnimi zasuki in spremembami na razpredelnici, poskočil na najvišjo zmagovalno stopničko! Skandinavec je postal prvi alpski smučar, ki je v tej nepredvidljivi sezoni za svetovni pokal zmagal vsaj na dveh slalomih. Prevzel je tudi vodstvo v skupnem seštevku slalomskih točk.

Na zmagovalni oder sta se poleg Norvežana Henrika Kristoffersena povzpela še Britanec Dave Ryding in pa Nemec Linus Strasser. Foto: Reuters

V finalu se je zelo smejalo tudi Britancu Davu Rydingu. V prvem teku ni navdušil, nato pa je v drugi vožnji na zahtevni progi, ki jo je postavil njegov trener, zablestel do te mere, da se je iz 19. mesta prebil na drugo! Zaostal je le za zmagovalcem Kristoffersnom. Na tretje mesto se je po tem, ko so v finalu drug za drugim odstopili trije najboljši po prvem teku, drugouvrščena Ramon Zenhaeusern in Johannes Strolz ter vodilni Loic Meillard, prebil še Nemec Linus Strasser in poskrbel za zadovoljstvo domačih ljubiteljev smučanja v Garmisch-Partenkirchnu. Domačin je pridobil kar 13 mest.

Španec Joaquim Salarich je s sedmim mestom postavil najboljši rezultat kariere. Foto: Guliverimage

Slovenija je tudi tokrat ostala brez slalomskih točk. Olimpijski podprvak v veleslalomu, Žan Kranjec, v tej sezoni na slalomih ne blesti. V soboto je v Garmisch-Partenkirchnu osvojil 42. mesto, danes pa je bil malenkost višje, na 40. Njegov mladi rojak Tijan Marovt je podobno kot včeraj odstopil in ostal brez uvrstitve. Že pri prvem vmesnem času je za vodilnim Švicarjem zaostajal več kot sekundo.

Za najboljši rezultat kariere je znova poskrbel Španec Joaquim Salarich. Po prvem teku je s štartno številko 49 zasedal izjemno četrto mesto, na koncu pa osvojil sedmo mesto in poskrbel za nov osebni mejnik v svetovnem pokalu. Visoko, na 8. mestu, je tekmo končal tudi Hrvat Istok Rodeš.

Svetovni pokal, skupno (27/37):

1. Marco Odermatt (Švi) 1200 točk

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 825

3. Matthias Mayer (Avt) 692

4. Henrik Kristoffersen (Nor) 659

5. Beat Feuz (Švi) 579

6. Vincent Kriechmayr (Avt) 564

7. Manuel Feller (Avt) 522

8. Alexis Pinturault (Fra) 449

9. Dominik Paris (Ita) 446

10. Lucas Braathen (Nor) 405

...

43. Žan Kranjec (Slo) 167

52. Martin Čater (Slo) 136

68. Boštjan Kline (Slo) 83

90. Štefan Hadalin (Slo) 44

92. Miha Hrobat (Slo) 42

... Slalom (8/10):

1. Henrik Kristoffersen (Nor) 356

2. Lucas Braathen (Nor) 307

3. Linus Strasser (Nem) 278

4. David Ryding (VBr) 262

5. Manuel Feller (Avt) 261

6. Loic Meillard (Švi) 247

7. Daniel Yule (Švi) 223

8. Sebastian Foss-Solevaag (Nor) 220

9. Alex Vinatzer (Ita) 209

10. Giuliano Razzoli (Ita) 204

...

48. Žan Kranjec (Slo) 13