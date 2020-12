Žensko smučarsko karavano so ob prihodu v St. Mortz, kjer naj bi se z dvema superveleslaloma ob koncu tedna nadaljevala sezona svetovnega pokala, pričakale razmere, ki kar kličejo po fotografijah za … Nekoč bi dejali, da za razglednice, danes po vsej verjetnosti za ozadja osebnih spletnih profilov. Žal pa je bila priložnost za atraktivne sončne kadre zelo kratkotrajna. Nad omenjeno švicarsko smučarsko središče so se namreč že zgrnili oblaki, nič kaj obetavna pa ni niti vremenska napoved.

V petek naj bi v St. Moritzu zapadlo 30, v soboto pa še 50 centimetrov snega. Slabo vreme naj bi se nadaljevalo tudi v nedeljo. Organizatorji se v optimističnem duhu sicer oklepajo pregovorov o nepredvidljivem švicarskem vremenu in upajo, da se bo fronta vendarle hitreje pomaknila proti vzhodu. Trenutno pa obeti za tekmi (štart je tako za soboto kot nedeljo predviden ob 11.30) niso dobri.

Video: treningi Ilke Štuhec

Ilka na kraju "zločina"

Morebitna odpoved oziroma prestavitev tekem bi prizadela tudi najboljšo slovensko smučarko v hitrih disciplinah Ilko Štuhec. Prav St. Moritz, kjer je leta 2017 prvič postala svetovna prvakinja v smuku, bi moral biti zanjo prvi uradni test pripravljenosti po zajetnem pripravljalnem obdobju, hkrati pa tudi prvi štart v svetovnem pokalu po 29. februarju.

Mariborčanka v pretekli sezoni, v kateri je imela priponko povratnice po poškodbi, nikakor ni našla pravih superveleslalomskih občutkov. Če se ji je ob nihanju smukaške konkurenčnosti dvakrat še uspelo uvrstiti med najboljšo deseterico, pa so jo tehnične prvine druge najhitrejše discipline oddaljile od nekdanjih dosežkov. Zbrala je namreč šest uvrstitev med 20. in 32. mestom.

Brez uradnih ciljev

Čeprav o konkretnih ciljih ne želi govoriti, je jasno, da se zgolj z zbiranjem točk ne bo zadovoljila. Navsezadnje je na vrhuncu kariere tudi v superveleslalomu krojila svetovni vrh in zabeležila tri zmage. "Včasih sem zadovoljna tudi s čim drugim kot z zmago," se je v svojem slogu izognila napovedi in dodala, da si lahko ob želeni izvedbi obeta boljše dosežke kot lani.

"Občutki so dobri, predvsem po zadnjih treningih, ki so bili za to obdobje kakovostni. Imeli smo več rešitev. Verjamem, da smo našli najboljše. Žal ni bilo možnosti, da bi trenirali v St. Moritzu, kjer so imeli nekaj težav s snegom. Predvsem je pomembno, da v sezono vstopam zdrava," pravi 30-letna Mariborčanka, prepričana, da se za razliko od minule zime lahko s tveganim smučanjem spopada tudi v slabših razmerah.

Petra Vlhova visoko meri tudi v superveleslalomu. Foto: Sportida

Petra Vlhova kaže zobe tudi v hitrih disciplinah

V okrnjeni konkurenci (nastopa je odpovedala Mikaela Shiffrin, ob nekaj poškodovanih smučarkah pa je zaradi okužbe z novim koronavirusom zdaj doma ostala še Avstrijka Tamara Tippler) bo poleg Štuhčeve slovenske barve branila še Maruša Ferk, ki se je po selitvi v novo trenažno ekipo (International Ski Racing Academy) znova preusmerila k hitrim disciplinam. V zadnjih treh letih je sicer nastopila le na dveh superveleslalomih svetovnega pokala.

Če se bo vreme vendarle usmililo smučark, bo pod posebnim drobnogledom tudi Petra Vlhova. Izjemna Slovakinja po treh zmagah in enem tretjem mestu na štirih tekmah namreč prepričljivo vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala. Da ji tudi superveleslalom ni tuj, se je s kar tremi uvrstitvami med deseterico dokazala že v začetku leta. Zdaj meri na stopničke, s čimer bi tekmica že poslala jasno sporočilo, da bo v novi sezoni odprt le boj za drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala.