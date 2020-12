Koronska saga svetovne podprvakinje se nadaljuje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tik pred potjo v Italijo je švedsko slalomsko specialistko Anno Swenn Larsson doletelo obvestilo o pozitivnem rezultatu testa na covid-19. Pot jo je tako namesto na trening vodila v samoizolacijo. Kot pravi sama, jo rezultat preseneča, saj naj bi bila v zadnjem obdobju v Aareju večinoma sama. "Stalno sem pazila tudi na varnostno razdaljo. Toda položaj moram zdaj sprejeti. Žal je težko gledati dolgoročno. Treba je ostati zdrav in negativen, da lahko treniraš," je v uradni izjavi zapisala 29-letna Švedinja.

Tik pred slalomskima tekmama v Leviju je bil ob testiranju pozitiven trener v švedskem taboru Christian Thoma. Čeprav so bili testi pri vseh drugih v ekipi negativni, pa po posredovanju finskih oblasti švedska reprezentanca ni smela nastopiti. Larssonova je takrat zapisala, da je bila v slabem tednu kar šestkrat testirana in vselej negativna ter naletela na močno moralno podporo med tekmovalci svetovnega pokala.

Tokratni umik z belih strmin bo za svetovno podprvakinjo, ki še čaka na prvo zmago v svetovnem pokalu, boleč zaradi manka treninga, medtem ko na tekmovalni urnik ne bi smel vplivati. V prihodnjih treh tednih bodo namreč tekme svetovnega pokala hitrostno obarvane. Naslednji slalom je predviden šele 29. decembra na Semmeringu.

Sicer pa so v zadnjih tednih o posameznih okužbah poročali iz več taborov. Že oktobra je bil pozitiven Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, v minulem mesecu pa Švicarji Justin Murisier, Marco Odermatt in Loic Meillard ter Avstrijca Chiara Mair in Marco Schwarz. tabora.