Trenerjev izziv za napad na vrh: Pritisni na plin!

Veleslalomski dvojček, ki ga bo v soboto in nedeljo gostila Santa Caterina, so sicer Italijani prevzeli po tem, ko so v Val d'Iseru negodovali nad pomanjkanjem snega (pozneje so prejeli zeleno luč za prihajajoče tekme v hitrih disciplinah). Gre za progo, ki sicer nima izrazito strmih delov, a jo po drugi strani zaznamuje tudi stalno padanje, torej brez ravninskih odsekov, kjer bi tekmovalec lahko zajel sapo in se zanesel na svoje drsalne sposobnosti. A ker bi morali biti tekmi v Val d'Iseru izpeljani na manj zahtevni progi, ki se prav tako križa s smukaško, je selitev v Dolomite voda na mlin bolj izrazitim veleslalomistom. Mednje nedvomno spada tudi Žan Kranjec.

Četrti veleslalomist pretekle sezone, ki je brez odličja v skrajšani zimi ostal v pravem "fotofinišu", je sicer novo tekmovalno obdobje odprl s sedmim mestom v Söldnu, kar pa je bil, kot se je pozneje izkazalo, zaradi težav z opremo celo rezultat nad pričakovanji. V slovenskem taboru zagotavljajo, da so ob pomoči proizvajalca že pred tedni razblinili vse dvome o ustreznih nastavitvah, tako da se lahko 28-letni Bukovčan znova osredotoča predvsem na izvedbo. V zadnjem obdobju formo pred pomembnima preizkušnjama pili v Soldi, kjer je slovenska reprezentanca našla začasno bazo.

Klemen Bergant Foto: Sportida "Vožnje so dobre. A bi lahko bile tudi boljše," o trenutni formi svojega osrednjega aduta razmišlja glavni trener Klemen Bergant, ki je v zadnjih letih večkrat poudaril, da je Kranjčeva tekmovalna učinkovitost odvisna predvsem od njegovega pristopa. Pri tem pa ne skriva, da bi si želel večkrat videti varovanca, ki v vožnji vse postavi na kocko. "Seveda s tem pridejo tudi napake. Tudi kakšen odstop. Toda ob nesporni kakovosti po drugi strani tudi več uvrstitev na sam vrh," o neizstreljenih nabojih zmagovalca dveh tekem svetovnega pokala in zdaj že standardnega prvokategornika pripoveduje Bergant.

Kot vse kaže, je tekma aktualna tudi pred bližajočima se tekmama. "Žan stremi k vožnjam, v katerih ga ne bi prestavljalo. Da bo vse popolno. Kot bi narisal. A včasih je treba tekmovati tudi tako, da nimaš vsega pod nadzorom. Preprosto, pritisniti mora na plin. Roko na srce, ta 'gas' je dal redko. Spodoben je več. Gre za tekmovalno občutenje. Če smo pošteni, lahko ocenimo, da ga tudi na nedavni paralelni tekmi v Lechu ni ujel," razmišlja Bergant, ki vrat reprezentančne "garderobe" ne želi odpreti na stežaj, a vendarle dodaja, da gre za svojevrsten tekmovalno-razvojni proces.

"Pri Žanu se vse dogaja postopoma. V karieri ni imel izrazitih preskokov. Potreboval je kar nekaj časa za uvrstitev med dobitnike točk, nato za top 15, nato za preboj v elitno sedmerico … Tudi stopničke in zmagi niso prišle čez noč. Vseskozi pa trdim, da bo v trenutku, ko bo uvidel, kako napasti sam vrh, na njem ostal kar nekaj časa. Prav zaradi tega Žan zame ni star športnik. Izrazitih pritiskov ni občutil tolikokrat kot nekateri njegovi vrstniki. To še pride," se je o Kranjcu razgovoril Bergant, ki bo seveda na obeh tekmah priložnost namenil tudi Štefanu Hadalinu.

Štefan Hadalin je bil najboljši slovenski moški predstavnik na paralelni tekmi v Lechu (17.) Foto: Sportida

Hadalin je pred dnevi za las zgrešil preboj v izločilni del paralelne tekme v Lechu, a si je s 17. mestom ter predvsem tekmovalnostjo prislužil visoko oceno strokovnega štaba. S tem je dobil tudi rezultatsko potrditev pred napadom na veleslalomsko finale, čeprav v slovenskem taboru ne skrivajo, da so njegovi treningi tudi vse bolj slalomsko obarvani. Prvi slalom sezone bo sicer na sporedu šele čez tri tedne, za uspešnost sezone pa bo tokrat še bolj pomembna januarska uspešnost. Prvi mesec leta namreč prinaša kar sedem slalomov.

"Štefovo smučanje je na dobri ravni. Jasno je, da ima v slalomu najvišje cilje. A spodbudno smučanje v Lechu in veleslalomske vožnje na treningu so prav tako dober znak in želena potrditev. Zanj bo ključen januar. Takrat mora biti zdrav in v najboljši formi," o prvem slovenskem slalomskem adutu, ki ima tudi veleslalomske ambicije, razmišlja glavni trener moške tehnične ekipe. Ta se je v zadnjem obdobju na treningih povezovala s švedsko, hrvaško, kanadsko in italijansko ekipo.