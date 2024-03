Slabe novice iz Kranjske Gore

"Zaradi močnega dežja v zadnjih 24 urah, ki je popolnoma uničil progo, je sobotni slalom v Kranjski Gori odpovedan," so zapisali pri Fis, od koder so še sporočili, da so iskali morebitne možnosti za zamenjavo prizorišča tekme, a je zaradi časovne stiske v tako kratkem času niso uspeli najti.

The men's Audi FIS Ski World Cup slalom in Kranjska Gora (SLO) is cancelled.



Due to extremely heavy rainfall over the last 24 hours which has completely destroyed the slope, the men's Audi FIS Ski World Cup slalom in Kranjska Gora (SLO) is cancelled.

FIS has been working on a…