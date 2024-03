Vodja priprave proge Pokala Vitranc: Ves čas čakamo

Kontrolor Mednarodne smučarske zveze Fis Raimund Plancker, sicer tudi pomočnik direktorja svetovnega pokala alpskih smučarjev za hitre discipline, je v četrtek prižgal zeleno luč za izvedbo tekem v veleslalomu in slalomu v Kranjski Gori. S tem se je za organizatorje tekmovanja šele začelo pravo delo.

Kontrolor je progo Podkoren tudi preizkusil in bil zadovoljen. Nato pa ugotovitve posredoval čez veliko lužo v ZDA, kjer sta bila direktor svetovnega pokala Markus Waldner in direktor tehničnih disciplin Jani Hladnik, ki sta presodila, da je snežna podlaga primerna za izvedbo 63. Pokala Vitranc.

"Stanje je tako, kot že vso sezono kaže naša zima, ves čas čakamo zimske razmere, pa jih ni. Temu smo se skušali čim bolj prilagoditi. V sodelovanju z žičnicami Kranjska Gora smo namestili vsaj ustrezne količine snega in ga skušali ohranjati v čim boljšem stanju, čim bolj trdega," je za STA dejal vodja priprave proge Gorazd Bregant.

Uspešna izvedba tekmovanja je odvisna od vremena. "V sredo se pričakuje razjasnitev, kar pomeni jasne noči in s tem bistveno boljše ohlajanje terena, bistveno bolj tršo podsnežno površino in, če bo teh noči nekaj, vsaj dve, tri, bodo razmere lahko dobre," je vremenske izzive izpostavil Bregant.

Glavni slovenski adut bo Žan Kranjec. Foto: STA/Katja Kodba

Organizatorji so zadovoljni, da so pripravili snežno podlago, ki ustreza tekmovalnim standardom. "Zagotovili smo nujno širino terena za veleslalom, to je 30 metrov, zadostno debelino pa smo dosegli z nameščanjem snega iz vseh možnih rezerv," je zahteven projekt priprave tekmovalne proge ob nezadostnih snežnih padavinah opisal Bregant.

V preteklem tednu so po poligonu še smučali rekreativci, ki ta teden na teren ne bodo imeli več dostopa. Kot je dejal vodja priprave proge, ti s svojim smučanjem niso povzročali škode.

"Bolj je problem uporaba teptalnih strojev po smučanju, ker s svojo težo lahko uničijo spodnje plasti snega in v ta namen smo že v petek zaprli večino terena za rekreativno smučanje, izpostavljene dele v celoti pa v nedeljo, tako kot je tudi po pogodbi, pet dni pred tekmovanjem."

Petek rezerviran za spominsko revialno tekmo

Predvečer Pokala Vitranc, v petek, 8. marca, je rezerviran za spominsko revialno tekmo, memorial s humanitarnim pridihom v spomin na prezgodaj umrlega slovenskega smučarja in trenerja Draga Grubelnika.

V soboto bo veleslalom s slovenskim favoritom Žanom Kranjcem, v nedeljo pa slalom. Prvi vožnji se bosta oba dneva začeli ob 9.30, drugi pa ob 12.30.

Na Pokalu Vitranc bosta letos premierno vsak dan med obema tekoma tudi koncerta. V soboto Sašo Avsenik z ansamblom, v nedeljo pa Vili Resnik.

Organizatorji po sobotnem veleslalomu vabijo v center Kranjske Gore na "največji slovenski apres-ski". Zabavo po smučanju bo odprla povorka z orkestrom harmonikarjev Glasbene šole Bučar. Sočasno s povorko bo na osrednjem odru od 17. ure dalje potekala predstava za otroke Po Sloveniji s popotnikom Jakom.

Večerno dogajanje bo od 18. ure naprej potekalo po taktih Čukov, ki bodo udeležence s Sankaško polko in z Boštjanom Konečnikom z "borovničkami" pripeljali do večerne podelitve pokalov.

Po podelitvi pokalov najboljšim veleslalomistom ob 18.45 bodo na oder povabili 15 najboljših slalomistov na svetu, ki bodo izžrebali svoje startne številke. Nato sledi zabava do poznih ur, so prepričani organizatorji, ko si bodo na odru med drugimi sledili Aktualova Galama, Kingston, Miran Rudan in drugi.

