Zelena luč za tekme svetovnega pokala v Kranjski Gori

Kontrolor mednarodne smučarske zveze, Raimund Plancker, sicer tudi pomočnik direktorja svetovnega pokala za hitre discipline si je danes skupaj z vodjo priprave proge Gorazdom Bregantom ter vodjo tekmovanja, Janezom Šmitkom ogledal snežne razmere na progi ter preskusil snežno podlago. Glede na odločitev vodstva svetovnega pokala, je snežna podlaga primerna za izvedbo 63. Pokala Vitranc.

"Preko cele zime smo se prilagajali vremenskim razmeram." Foto: Matej Podgoršek

Gorazd Bregant, vodja priprave proge je ob tem povedal: "Preko cele zime smo se prilagajali vremenskim razmeram. Skupaj z Žičnicami smo razporedili vse razpoložljive količine sneg, da smo zadostili standardom, ki jih Mednarodna smučarska zveza zahteva. V naslednjem tednu kaže na razjasnitve, kar v praksi pomeni temperature pod lediščem ohlajanje snega in tršo površino in to bomo skušali izkoristiti za nadaljnjo pripravo proge. V primeru sprememb v vremenu se bomo temu prilagajali. Ekipa je pripravljena in usposobljena, tudi delovna vnema je zelo visoka."

Predsednik OK Pokala Vitranc Gregor Benedik pa je dodal: "S snegom, ki nam je na voljo in ga ni na pretek bomo pripravili progo. Vsak dan skušamo zagotavljati zadostno količino snega skupaj z žičnicami Kranjska Gora. Upamo, da bo zadnje dni vreme bolj prijazno, Pomagale bi nam 3 mrzle noči, videli pa bomo, koliko jih bo. Prepričan sem, da imamo najboljšo ekipo na svetu, s katero bomo seveda naredili vse, da bo tekma na najboljšem možnem nivoju za tekmovalce."

Izjemno pester zabavni program

Na pokalu Vitranc bosta letos premierno vsak dan med obema tekoma tudi koncerta. V soboto izjemni Sašo Avsenik z ansamblom, v nedeljo pa energični Vili Resnik. Prav posebna zgodba pa se bo odvijala po sobotnem tekmovanju v centru Kranjske Gore, kjer se bo odvil največji slovenski Apres Ski. Odprla ga bo posebna povorka s številčnim Orkestrom harmonikarjev Glasbene šole Bučar. Sočasno s povorko bo na osrednjem odru od 17. ure dalje potekala predstava za otroke Po Sloveniji s popotnikom Jakom.

Uvod v večerno druženje bodo po prihodu povorke na prizorišče ob 18. uri naredili vedno zabavni Čuki, ki nas bodo s Sankaško polko in Boštjan Konečnik z borovničkami pripeljali do večerne podelitve pokalov.

Napetost se bo ob 18.45 začela stopnjevati najprej s podelitvijo pokalov najboljšim s sobotnega veleslaloma ter nadaljevala s 15 najboljšimi slalomisti na svetu, ki bodo izžrebali svoje štartne številke za nedeljsko tekmo. Največji slovenski Après ski bo vrhunec dosegel, ko si bodo pozno v noč na odru sledili Aktualova Galama, Petkova pumpa in Deejay time, pa Natalija Verboten, Dejan Dogaja, Kingston, SKaTER, Špela Grošelj, Miran Rudan in drugi.

