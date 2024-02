Stanje v Kranjski Gori spremljajo iz dneva v dan

Srečko Medven Foto: Bor Slana/STA

Še štirinajst dni nas loči od 63. Pokala Vitranc, ko se bodo 9. in 10. marca med seboj merili najboljši veleslalomisti in slalomisti alpskega smučanja. Slovenski organizatorji svetovnega pokala glede na letošnjo zeleno zimo te dni verjetno nimajo mirnega spanca. Tudi temperature v Kranjski Gori so vse prej kot zimske in po nekaterih napovedih bo tudi prihodnje dni toplo. In kaj to pomeni za znamenito podkorensko strmino?

"Težko kaj povem. Razmere so podobne kot takrat, ko sem govoril na zadnji novinarski konferenci," nam je uvodoma povedal Srečko Medven in ocenil, da so snežne padavine, ki so padle v noči na soboto, zagotovo dober znak.

"Na vrhu ga je zagotovo zapadlo med 20 in 30 centimetrov, spodaj nekaj manj. To je pozitivno. Fantje, ki so odgovorni za progo, se bodo odločili, kaj narediti v teh razmerah. Odvisno je, kakšna je kakovost snega. Če je ta moker, ga bodo danes potlačili s teptalcem. Če je suh, bodo morali malo počakati, ga pozneje navlažiti, da se bo sprijel s podlago. Sneg je treba obdelati in pripraviti, da bo pripravljen za tekmo," pove Medven.

Podkorenska strmina Foto: Anže Malovrh/STA

Mikroklima je nekaj posebnega, še kako veseli bi bili snežne pošiljke

Med drugim je Medven poudaril, da položaj na progi spremljajo iz dneva v dan. "Lokalna mikroklima v Podkorenu je nekaj posebnega. Na licu mesta se iz dneva v dan odločajo, kako pristopiti k stvari. Sam menim, da smo lahko dokaj optimistični. V četrtek, 29. februarja, imam snežno kontrolo."

V soboto bi morala biti tekma v superveleslalomu za ženske, ki pa je bila zaradi prevelike količine zapadlega snega odpovedana. Ko smo našega sogovornika vprašali, ali bi jim takšna pošiljka snega prišla prav, je takoj odgovoril: "Prišla bi nam zelo, zelo prav."

Lani je obakrat slavil Odermatt

Lani jim je uspelo izpeljati obe tekmi veleslaloma za svetovni pokal. Na obeh je slavil Švicar Marco Odermatt. Žan Kranjec, najboljši slovenski veleslalomist, je bil lani na prvi tekmi peti, na drugi pa je zasedel četrto mesto.

