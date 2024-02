"Čutim izpopolnjenost in olajšanje. To življenje mi je dalo toliko lepih izkušenj. Imamo ogromno srečo, a enkrat prideš do točke, ko nimaš več česa dati," je norveška alpska smučarka Ragnhild Mowinckel sporočila, da po sezoni končuje kariero. Enaintridesetletnica je v svetovnem pokalu dosegla štiri zmage, 14-krat stala na zmagovalnem odru, osvojila dve olimpijski odličji in dve kolajni na svetovnih prvenstvih.

Norveška alpska smučarka Ragnhild Mowinckel je danes naznanila, da po koncu sezone končuje kariero. Kot je pojasnila, se je za ta korak odločila že pred mesecem dni, ko je v Cortini d`Ampezzo slavila premierno smukaško zmago svetovnega pokala.

"Počutim se polno in olajšano. To življenje mi je dalo toliko lepih izkušenj. Imamo ogromno srečo (alpski smučarji, op. a.), a prideš do točke ko nimaš več česa dati. Znašla sem se na tej točki," so pri norveškem nrk.no povzeli njene besede. V čustvenem videu je objokana med drugim dejala še: "Mislim, da bi bila osemletna Ragnhild zelo ponosna na 31-letno Ragnhild. Imela je sanje, za katere menim, da sva jih skupaj uresničili."

Štiri zmage, dve olimpijski kolajni, dve s svetovnih prvenstev ...

Norvežanka je v svetovnem pokalu štirikrat zmagala, ob letošnji smukaški zmagi se je dvakrat veselila superveleslalomske zmage, enkrat pa je na vrh zmagovalnega odra stopila v veleslalomu. Skandinavka je zbrala 14 uvrstitev na stopničke svetovnega pokala, z odličji se je vračala tudi z največjih tekmovanj.

Z olimpijskih iger se je vrnila s srebrnima odličjema. Foto: Reuters

Na olimpijskih igrah v Pjongčangu leta 2018 je bila druga tako v smuku kot veleslalomu, na svetovnem prvenstvu leta 2019 v Aareju je osvojila bronasto medaljo v kombinaciji, lani pa je bila v Meribelu bronasta še v veleslalomu.

"Vesela sem, da se poslavljam pod svojimi pogoji, a hkrati popolnoma predana tekmovanju do konca sezone v Saalbachu. Zato to ni dokončno slovo, ampak le način, da se poslovim od športa, ki ga obožujem, ob vseh ljudeh, ki so to pot naredili tako posebno."

Preberite še: