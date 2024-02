Odpadlih ženskih tekem ne bodo nadomeščali

Mednarodna smučarska in deskarska zveza (Fis) ne bo nadomeščala dveh odpadlih ženskih superveleslalomov, ki bi morala biti na sporedu konec preteklega tedna, je za spletno stran Fis-ski potrdil direktor ženskega dela svetovnega pokala v alpskem smučanju Peter Gerdol.

Organizatorji so bili prisiljeni odpovedati obe načrtovani tekmi svetovnega pokala v superveleslalomu za ženske v italijanskem letovišču Val di Fassa zaradi preobilnega sneženja.

Na začetku sezone so se organizatorji tekmovanj v svetovnem pokalu spopadali s pomanjkanjem snežne odeje. V zadnjem delu februarja pa je vreme v posameznih delih Evrope postreglo s preobilico snega.

"V soboto smo dobili tolikšno količino snega, da smo ga komaj odstranili s proge. In potem smo spet dobili 15 centimetrov snega, ki je prekril in zmehčal spodnjo plast. Ta sneg smo spravili s proge, vendar je novi sneg zmehčal spodnjo plast, ki ni bila več dovolj utrjena, da bi lahko smučarke varno tekmovale," je dejal Gerdol.

Možnost, da bi vsaj en superveleslalom izpeljali v ponedeljek, ni bila izvedljiva. "Smo v zadnjem delu sezone, na vrhuncu. Zaradi namestitve in letov ekip za Skandinavijo to ni bilo mogoče."

Smučarke na Norveškem, smučarji v Koloradu

Do konca sezone svetovnega pokala je le še 26 dni. Ker sledi tekmovalno pester finalni del, odpadlih tekem ne bodo nadomeščali.

Ilka Štuhec bo na priložnost čakala v Kvitfjellu. Foto: Guliverimage Turneja svetovnega pokala za ženske se bo konec tedna nadaljevala v Kvitfjellu s smukom in superveleslalomom. Moški del karavane pa je v Aspnu v Koloradu, kjer alpske smučarje od petka od nedelje čakata veleslaloma, tudi odpadli uvodni iz Söldna, in slalom.

Na Norveškem bo nastopila Ilka Štuhec, ki v smukaški razvrstitvi sezone zaseda 13. mesto. Na vrhu seznama je Švicarka Lara Gut-Behrami, vodilna smukačica ob odsotnosti poškodovane Italijanke Sofie Goggie.

Gut-Behramijeva dobrih 200 točk pred Shiffrinovo

Gut-Behramijeva osem tekem pred koncem vodi tudi v seštevku zime s 1414 točkami. Američanka Mikaela Shiffrin, ki si je konec januarja na smuku v Cortini d'Ampezzo pri padcu poškodovala koleno, na drugem mestu skupnega seštevka zaostaja 205 točk.

Lara Gut-Behrami je izkoristila odsotnost Mikaele Shiffrin in v skupnem seštevku vodi za več kot 200 točk. Foto: Reuters

Shiffrinova se bo predvidoma vrnila 9. marca v Areju na Švedskem, kjer bosta na sporedu zadnji ženski tekmi, veleslalom in slalom, pred finalom sezone v Saalbachu v Avstriji.

Gut-Bahramijeva vodi tudi v veleslalomskem in superveleslalomskem seštevku, le v slalomskem ne, saj v slalomu ne tekmuje.

Na vrhu slalomskega seštevka je po 9 od 11 slalomov še vedno Shiffrinova, ki si je teoretično že zagotovila mali kristalni globus. Prva izzivalka, Slovakinja Petra Vlhova, je po poškodbi kolena že končala sezono, tretjeuvrščena, Nemka Lena Dürr, za Američanko zaostaja 188 točk.

Odermatt že z velikim globusom

Pri moških si je Marco Odermatt že deset tekem pred koncem zagotovil skupno zmago in veliki kristalni globus. Švicarski as vodi še v treh posamičnih seštevkih, v veleslalomskem, superveleslalomskem in smukaškem. V slalomu ne tekmuje. V najboljšem položaju za osvojitev slalomskega seštevka je Avstrijec Manuel Feller.

Marco Odermatt si je že zagotovil veliki globus. Foto: Guliverimage

Slovenski as Žan Kranjec po povsem ponesrečeni drugi vožnji, ko je veleslalom v Palisades Tahoeju končal na 17. mestu, ni več tretji veleslalomist sezone. Štiri veleslalome pred koncem je tretje mesto v seštevku discipline za 13 točk prepustil Norvežanu Henriku Kristoffersenu.

Ana Bucik v veleslalomskem seštevku med ženskami zaseda 23. mesto, Neja Dvornik je 34., v slalomskem seštevku je najboljša Slovenka Andreja Slokar 19., Dvornikova je 23., Bucikova 29. V moškem slalomu Slovencev ni med dobitniki točk.