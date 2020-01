Shiffrinova si rane celi v Ilkini družbi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Le en uradni trening so imele na voljo smukačice za spoznavanje proge Marc Girardelli v Banskem, kjer bodo ob koncu tedna na sporedu dva smuka in superveleslalom. Petkove prve smukaške preizkušnje se bo z najboljšimi občutki lotila Švicarka Joana Haehlen, ki je na treningu z majhnimi razlikami med najboljšimi za desetinko prehitela Italijanko Federico Brignone, tretja pa je bila Tamara Tippler (+0,15).

Edina Slovenka na bolgarski preizkušnji Ilka Štuhec je po odličnem začetku in nekoliko bolj zadržanem nadaljevanju trening končala na devetem mestu. Njen zaostanek za Haehlenovo je znašal 1,63.

Kot svojevrstno celjenje ran po prejetih tehničnih udarcih in v želji po krepitvi položaja v boju za četrti zaporedni veliki kristalni globus je na bolgarsko trilogijo pripotovala tudi Mikaela Shiffrin. Na treningu je zasedla četrto mesto (+1,38). Zobe pa je pokazala tudi njena velika tekmica Petra Vlhova, ki je bila deseta (+1,65).

Ilka Štuhec postopoma sestavlja svojo smukaško sestavljanko. Foto: MaPa

Letos še brez zmage

Shiffrinova je v tem koledarskem letu še brez zmage, čeprav je nastopila na dveh slalomih ter po eni veleslalomski, paralelni in kombinacijski preizkušnji. Ob iskanju zmag se je vselej zatekala k slalomu. A tam jo zdaj ob živce spravlja Slovakinja Petra Vlhova, ki je dobila preizkušnji v Zagrebu in Flachauu. Tako se je prvič po letu 2016 primerilo, da na dveh zaporednih slalomskih tekmah v eni sezoni vsaj ene zmage ni slavila Shiffrinova. Takrat je to uspelo Veroniki Velez Zuzulovi, pri čemer velja dodati, da je bila Američanka tedaj poškodovana.

Rekord Tine Maze letos ni ogrožen? Foto: Marko Vanovšek/Sportida Tina Maze je pričakovala rekord

Shiffrinova sicer po slabi polovici sezone (18 od 40 tekem) vseeno prepričljivo vodi v skupnem seštevku, a 975 točk, kolikor jih je zbrala do sedaj, in njena ranljivost v paradni disciplini ne vlivata upanja na rekordno število točk. O tem je pred dnevi v pogovoru za STA razmišljala tudi Tina Maze, ki je v nepozabni sezoni 2012/13 dosegla kar 2.414 točk.

"Mislila sem, da bo Mikaela letos z lahkoto podrla rekord, saj ima v sezoni brez velikega tekmovanja na voljo več tekem. Kar se dogaja Mikaeli, pravzaprav še bolj potrjuje mojo izjemno sezono," je ob robu mladinskih olimpijskih iger v Švici dejala Mazejeva.