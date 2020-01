Jansruda zamikalo 100 evrskih tisočakov

Kjetil Jansrud je bil s časom 1:56,68 najhitrejši na prvem od dveh uradnih treningov pred sobotno smukaško klasiko v Kitzbühelu. Za štiri stotinke sekunde je prehitel Američana Jareda Goldberga, tretji pa je bil z zaostankom dveh desetink Francoz Johan Clarey.

Jansrud je sicer v zadnjem obdobju izgubil stalni stik s svetovnim vrhom v hitrih disciplinah. V tej zimi je 34-letni Norvežan, ki ima v domači zbirki smukaški in kar tri suprveleslalomske globuse, le enkrat stal na stopničkah, zadnjo zmago pa je slavil leta 2018. Nabor terenov, na katerih se lahko poda v boj za zmago, se je močno skrčil. Toda Kitzbühel, kot kaže, spada mednje.

Slovenci takoj za rdečo majico, toda …

Prvi trening pa je prinesel manj upanja na slovenski rezultatski zasuk. Nihče od četverice se namreč ni prebil med najhitrejših 30. Miha Hrobat (+2,44) je na 34. mestu resda le za mesto in skupno šest stotink sekunde zaostal za najboljšim smukačem sezone Beatom Feuzom, a bi si verjetno podobnega scenarija želel v drugačnih okoliščinah. Boštjan Kline je bil 42. (+2,90), Martin Čater 45. (+3,45), Klemen Kosi (+3,58) pa mesto za njim.

Poškodbe? Ni rešitve!

Petelinji greben naj bi bil tudi oder za tekmovalno vrnitev Cristofa Innerhoferja. Tokrat je bil na treningu 16. Več prahu pa dviga dejstvo, da ga je na seznamu poškodovanih zdaj nasledil rojak Dominik Paris, ki si je ob padcu na torkovem treningu v Kirchbergu strgal kolenske križne vezi in poškodoval golenico desne noge. "Vzponi in padci so del igre. Do sedaj še nisem staknil poškodbe, ki bi terjala toliko potrpežljivosti. A sprejel bom ta izziv in se vrnil prihodnjo sezono," je dan potem svojim navijačem sporočil Paris, ki je dopolnil zaleten seznam poškodovanih.

"V resnici ni rešitve," pa na val poškodb odgovarja direktor moškega dela svetovnega pokala Markus Waldner in pri tem ob prepotrebnem tveganem smučanju s prstom kaže na agresivno opremo, ki je svojevrsten odgovor na trde podlage.