Še en izjemen slovenski dan v Estoniji, do odličja tudi Lena Repinc

Dvajsetletna Lena Repinc je bila danes na strelišču nezgrešljiva, pokrila je vseh 20 tarč in za zmagovalko zaostala 1:47,1 minute.

Zlata kolajna je pripadla Nemki Julii Tannheimer, ki si je prislužila pribitek za eno zgrešeno tarčo. Srebro je brez zgrešenega strela osvojila Slovakinja Ema Kapustova (+1:23,9).

Lena Repinc je danes pokrila vseh 20 tarč. Foto: SloSki biatlon Od Slovenk so na posamični tekmi Klara Vindišar (+6:23,2/3), Kaja Zorč (+7:09,9/5) in Kaja Marič (+14:07,4/6) zasedle 22., 29. oziroma 69. mesto.

Na moški tekmi mlajših članov je bil najboljši od štirih Slovencev na 15-kilometrski posamični tekmi Jaša Zidar na 28. mestu. Matic Bradeško je bil 49., Jaka Kračman 83., Mark Vozelj pa 90. Na ženski posamični tekmi mladink (10 km) je bila Manca Caserman 12., Kiara Hace 23. in Ela Sever 40.

Pravila Mednarodne biatlonske zveze določajo, da lahko med mladinci na SP nastopajo tekmovalci, ki med sezono dopolnijo 17, 18 ali 19 let, mlajši člani pa tisti, ki so med tekmovalnim obdobjem stari 20, 21 in 22 let.

Prvenstvo v Otepääju bo potekalo do konca naslednjega tedna.

