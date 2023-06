Za norveškim smučarskim skakalcem Robertom Johanssonom je zahtevna, izzivov polna sezona, v kateri je moral zaradi težav s hrbtom izpustiti več tekem, za njim je tudi več operacij hrbta. V skupnem seštevku je končal šele na 21. mestu in po sezoni ostal brez mesta v norveški reprezentanci. Kot je pojasnil pred mesecem, ga je spomladanska odločitev presenetila, a 33-letnik še ni pripravljen na konec skakalne kariere.

Nekoč reprezentančna kolega, zdaj trener in skakalec Foto: Sportida

To bo nadaljeval kot član ekipe Team Olympiaparken (prej Team Lillehammer), v kateri bo treniral in se med elito poskušal vrniti pod trenersko taktirko nekdanjega reprezentančnega kolega Andersa Fannemela. Kot je Viking pojasnil za NTB, želijo s krepitvijo ekipe še povečati zanimanje za Lillehammer in ga narediti še bolj mikavnega za prihodnost.

"Pot, da se vrne med svetovno elito"

"Mislim, da je to pot, da se Robert vrne med svetovno elito. Z Andersom sta že dolgo dobra prijatelja, Anders pa je zelo spreten trener. Ima izkušnje, ki jih ima le malokdo, glede na to, da je bil v svetovnem vrhu in se ob tem spoprijel z več poškodbami", pa je za NTB dejal član upravnega odbora ekipe Halvor Persson.

"Veselimo se sodelovanja s tako dobrimi športniki in trenerji. Trenirajo in tekmujejo na najboljših objektih na svetu ter pomagajo pri razvoju naših objektov in tekmovanj. Vedno si prizadevamo razvijati Olympiaparken in navdihujoče je, ko se nam pridružijo nekateri izmed najboljših na svetu na svojem področju," je dodal direktor Per Olav Andersen.

Tudi Maren Lundby je del ekipe Olympiaparken. Foto: Sportida

Ekipa zvenečih imen

Del ekipe Olympiaparken je kar nekaj norveških zvenečih imen iz zimskih športov, ob Johanssonu tudi Daniel-Andre Tande, pa komplet skakalk Maren Lundby, Anna Odine Strøm, Silje Opseth, Thea Minyan Bjørseth, najboljši nordijski kombinatorec zadnjih let Jarl Magnus Riiber ...

Skakalke in skakalce od torka do konca tedna čakajo prve tekme poletne sezone, in sicer se bodo za odličja borili na evropskih igrah na Poljskem. Norveške barve v Zakopanah bodo branili Johann Andre Forfang, Bendik Jakobsen Heggli, Marius Lindvik in Tande, v ženski konkurenci pa Bjoersethova, Kjersti Graesli, Eirin Maria Kvandal in Strømova.