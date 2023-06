Smučarske skakalke bodo prihodnji teden v sklopu evropskih iger na Poljskem opravile prve tekme poletne sezone. Glavni trener Zoran Zupančič bo v Zakopane odpeljal pomlajeno ekipo. Priprave, ki so v polnem teku, letos vključujejo več vzporednih dejavnosti, na katerih združujejo prijetno s koristnim in za katere upajo, da jim bodo vnesle še več svežine za dolgo zimsko sezono.

Slab teden pred odhodom na evropske igre, ki že potekajo v Krakovu in drugih poljskih mestih, so cilje predstavile tudi slovenske smučarske skakalke, ki jih bo še naprej vodil Zoran Zupančič. Prve tekme v novi sezoni prihajajo zelo hitro.

"Smo v zadnjem delu priprav na evropske igre. Ekipa se pomlajuje, smo v takem obdobju, da se moramo prilagajati mlajšim tekmovalkam, ki še pridno obiskujejo šolo. Načeloma gredo priprave po programu. Tekme na evropskih igrah bodo za nas izziv, nekaj novega, izkoristili bomo preostali čas za pripravo in se za te tekme poskušali kar najbolje pripraviti. Vsako leto podobno začnemo priprave in poleti ponavadi kažemo kar visoko raven," pravi Zupančič, ki je priprave na novo tekmovalno obdobje začel v začetku maja.

Pred Poljsko še v Kranj

"Tako kot vsako leto dekleta okoli 20. aprila začnejo sama, s prvim delovnim dnem v maju pa začnemo skupaj. Od takrat smo praktično vsak dan skupaj, v telovadnicah, na manjših skakalnicah. Imeli smo zelo lepe kondicijske priprave, ene krajše tehnične priprave, zadnje priprave pred odhodom na Poljsko pa bomo opravili na 100-metrski skakalnici v Kranju. Skoki so, bom rekel, še nestabilni, so pa med njimi tudi že res lepi skoki."

Pred odhodom na Poljsko še treningi v Kranju Foto: Grega Valančič

Pogled, usmerjen proti Cortini

Del ženske A-ekipe so letos Nika Križnar, Ema Klinec, Maja Vtič, Katra Komar, Nika Prevc, Ajda Košnjek, Taja Bodlaj (zadnje tri so na prehodu med mladinsko in A-selekcijo) in bodoča mamica Urša Bogataj, ki ima status poškodovanke.

"Ekipa se pomlajuje. Želel sem si bolj dolgoročen pogled proti Cortini (olimpijske igre 2026, op. a.). Glede na to sem se odločil tudi za mlajše tekmovalke. Dve sta bili z ekipo že lani. Starejše odhajajo, tako da je prav, da priključimo mlade tekmovalke, da jim omogočimo postopno priključitev in jim s tem, da lahko trenirajo z najboljšimi, dajemo tudi neki motiv."

Tudi 15-letna Ajda Košnjek je letos članica A-ekipe. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"V športu ne gre vedno vse kot po maslu"

Potem ko so se v lanski sezoni pojavile govorice o načetih odnosih v ekipi, v zraku pa je bilo tudi vprašanje, ali bo Zupančič ostal trener skakalk, je slovenski tabor v letošnje priprave vnesel več vzporednih dejavnosti, tudi t. i. teambuildingov. Enega so tako imeli na morju.

"Tudi v športu ne gre vselej kot po maslu, zato smo letos dodali malo več vzporednih dejavnosti, na katerih združujemo prijetno s koristnim." Foto: Grega Valančič/Sportida

"V vseh teh letih smo dosegli že marsikaj, stanja, do katerega je letos prišlo znotraj ekipe, nismo bili vajeni. A takšne stvari pridejo, tudi v športu ne gre vselej kot po maslu, zato smo letos dodali malo več vzporednih dejavnosti, na katerih združujemo prijetno s koristnim, tako da upam, da bomo v zimo prinesli nekoliko več svežine," pravi Zupančič, ki upa tudi, da jim bo v prihodnje zdravje bolje služilo, poškodbe pa se jih bolj ognile.

"Ko si enkrat na vrhu zaletišča, ljudje ne vedo, kaj se je s tabo dogajalo nekaj dni prej"

"Prva stvar, ki si je želimo, je vsekakor zdravje. Lani smo imeli res ogromno bolezni, pa nekaj težav z manjšimi poškodbami, bolečinami, hrbtenica, koleno, gleženj, pa izguba Urše Bogataj zaradi težke poškodbe ... Ko si enkrat na vrhu zaletišča, ko sediš na rampi, nihče ne ve, kaj se je s tabo dogajalo nekaj dni prej, morda zadnjo noč pred tekmo. Velikokrat moramo vse te bolezni in bolečine sanirati med potjo, med prevozom, v hotelih. Ko je tega kdaj preveč, se nekako stvari še raje nabirajo. Tega je bilo lani kar nekaj, upamo, da bo letos sezona bolj podobna sezoni pred tem."

Peterica na evropske igre

Na evropskih igrah prihodnji teden bodo od Slovenk nastopile Nika Križnar, Maja Vtič, Katra Komar, Nika Prevc in Ajda Košnjek, medtem ko se je Ema Klinec, ki jo pestijo težave s kolenom, odločila, da se v tekmovalni ritem vrne v drugem delu poletne sezone, predvidoma na poletni nagradi v Rasnovu.

Prve poletne tekme bodo opravile prihodnji teden v Zakopanah. Foto: Sportida

"Glede na to, da ima Ema težave s kolenom, smo rehabilitaciji namenili več časa. Odločila se je, da začne tekmovati v drugem delu poletne sezone v Rasnovu, kot lani, in s tem prihrani morda nekaj energije za pozneje. Je pa Ema stalno v programu A-reprezentance, stalno prisotna na treningih, ob tem pa posebej izvaja še terapijo s kinezioterapevtom, kar je dodatek in preventiva, da kolena zdržijo."

Skakalno tekmovalno dogajanje na evropskih igrah - za kolajne v smučarskih skokih se bodo borili v Zakopanah - se bo začelo v torek, 27. junija, ko bodo na srednji napravi najprej tekmovala dekleta, dan zatem se bodo pomerili še fantje, v četrtek, 29. junija, sledi še mešana ekipna tekma, nato pa se bo dogajanje preselilo na veliko skakalnico. Najprej bodo na delu skakalke, nato še skakalci.