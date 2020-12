Ženska skakalna karavana bi morala sezono svetovnega pokala pred slabima dvema tednoma odpreti v Lillehammerju, a so norveški organizatorji zaradi epidemije covid-19 decembrski tekmi odpovedali in iščejo nadomestni termin.

Dolgo je kazalo, da bodo skakalke novo tekmovalno obdobje na najvišji ravni dočakale šele 22. januarja na Ljubnem, saj so odpadle tudi predvidene tekme na Japonskem (v Zau in Sapporu), a so nato so vskočili Avstrijci z Ramsauom. Ta bo gostil eno tekmo, ki bo na sporedu v petek ob 15.40. Za točke se bo borilo pet Slovenk.

Z drugo daljavo na drugem mestu

Odlično je s kvalifikacijami, v katerih je skakalo 62 tekmovalk, opravila Nika Križnar. Z drugo kvalifikacijsko daljavo (93 metrov) je končala na drugem mestu, uspešnejša je bila le domačinka Marita Kramer (93,5), ki je Slovenko prehitela za sedem točk. Tretje mesto je pripadlo še eni Avstrijki, Danieli Iraschko Stolz.

S kvalifikacijskim nastopom je lahko zadovoljna tudi povratnica po poškodbi Urša Bogataj, ki je z 91 metri pristala na petem mestu. Kvalifikacijsko sito so uspešno prestale še tri varovanke Zorana Zupančiča, Jerneja Brecl (83) je bila 26., Špela Rogelj (82,5) 28., Katra Komar (82) pa 31.

Povratnica po poškodbi Urša Bogataj je zasedla peto mesto. Foto: Sportida

Vtičeva prekratka

Prekratka za tekmo je bila s 75,5 metra 48. Maja Vtič, ki jo je Zupančič v ekipo za tekmo v Ramsau vključil potem, ko je zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus brez uvoda v novo sezono ostala Ema Klinec.

Če ne bo prišlo do nove spremembe urnika, bodo skakalke za točke svetovnega pokala skakale šele na Ljubnem med 22. in 24. januarjem.

Kvalifikacije, svetovni pokal, Ramsau, ženske

