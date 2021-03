Prvi mož stroke bo dobro premislil in nato zapisal štiri imena

"Seveda sem navdušen. Že tako je lepo, če imaš 100-odstotni izkupiček … Če pa se to zgodi z desetimi fanti, pa res neverjetno. Dodati bi morali le še piko na i, ki bi naredila dan res poseben. Zmagovalni oder se nam je žal izmuznil. Na srečo imamo še tri tekme pred sabo. Bi pa čestital vsem desetim fantom, da se jim je v težki tekmi uspelo uvrstiti v finale in zato je bilo prav prijetno biti njihov trener ter jim mahati z zastavico," se je Robert Hrgota dotaknil sredine tekme na Letalnici bratov Gorišek.

Prvič v zgodovini skakanja je desetim slovenskim tekmovalcem na eni preizkušnji uspelo skočiti med najboljšo trideseterico. Na mednarodni ravni so s tem zaostali le za Norvežani, ki se na letalnici lahko pohvalijo s kar dvanajstimi skakalci kot dobitniki točk. Podvig jim je uspel leta 2015 na domači letalnici v Vierksundu, na takratni tekmi pa se je Peter Prevc kot prvi Zemljan vpisal v klub 250, potem ko je poletel prav toliko metrov in postavil svetovni rekord.

"Letvico so postavili zelo visoko"

"Čestitke vsem fantom, ki so pokazali željo, žar in se borili v težkih razmerah. Niso se pustili motiti. Bili so osredotočeni na izvedbo in za nagrado so dobili drugo serijo. Čestitke Lovru (Lovro Kos, op. a.) za prve točke in to na domačem terenu, kar je čudovito. Mislim, da so naredili dobro podlago za naprej. Za naslednje dni so postavili letvico zelo visoko. Želimo si to ponoviti, a vemo, da se take stvari ne zgodijo velikokrat. Ponosni smo lahko na včerajšnji dan," je povedal prvi mož stroke.

Petkov spored v Planici Posamična tekma

13.30 – kvalifikacije

15.00 – prva serija

finalna serija

Naš najboljši je bil v sredo Bor Pavlovčič na petem mestu, čeprav je po prvi seriji bolje kazalo Domnu Prevcu na drugem mestu, medtem ko je bil reprezentančni kolega mesto nižje. Najmlajši od bratov Prevc je na koncu zasedel osmo mesto.

"Raje izbiram med desetimi, kot iščem četrtega"

"Všeč mi je, da se je tudi Domen priključil temu 'vozu' boja za vrh. Bor je močan, Anžetu (Anže Lanišek, op. a.) se žal ni izšlo, ampak vemo, da se je tudi on sposoben boriti za vrh. So vsaj trije fantje, ki so se sposobni vključiti v boj za najvišja mesta. Graditi moramo na včerajšnjih temeljih. Fantje lahko zelo motivirano in samozavestno nastopijo v naslednjih dneh."

Bor Pavlovčič je bil v četrtek s petim mestom najboljši slovenski skakalec. Foto: Guliverimage

Po današnji tekmi bo Hrgota premislil in zapisal štiri imena, ki bodo predstavljala Slovenijo na sobotni ekipni tekmi: "To so sladke skrbi. Raje izbiram med desetimi, kot iščem četrtega. Gledal bom na raven skakanja, rezultate, vse po malem. Trenutno sta Bor in Domen kar 'fiksirana', ampak je danes nov dan, nova priložnost. Veliko fantov je, in želim, da pokažejo najboljše skoke. Potem bodo najboljši nastopili na ekipni tekmi."

Pavlovčič, Domen Prevc in Lanišek

Tudi danes lahko pričakujemo, da bo Bor osrednji slovenski adut, saj od vseh kaže najbolj konstantne polete. Domen je prav tako lahko veliko orožje kot tudi naš najboljši v zimi, Lanišek, ki v četrtek ni imel pravega dne.

Verjame, da je preboja med najboljše sposoben tudi Anže Lanišek. Foto: Vid Ponikvar

"Veseli me, da je še zmeraj blizu vrhu, čeprav ima še nekaj rezerve v samem preletu, kjer je pač na splošno močan. Če bo mirno pristopil k skokom, lahko še nadgradi ta rezultat in 'povleče voz' z ostalimi fanti," o Pavlovčiču pravi Hrgota, o Domnu pa je povedal: "Pri njem je zelo tanka linija glede njegovih skokov. Vidi se, da manjkajo ti vrhunski skoki na treningu. Da manjka konstanta teh dobrih skokov. V prvi seriji je pokazal, česa je zmožen. V drugi pa, da se mu lahko hitro zgodi manjša napaka. Tudi v drugi seriji sicer ni bil slab skok, a te manjše napake hitro prinesejo od deset do 15 metrov razlike. Na koncu je to namesto boja za zmagovalni oder, zadostovalo pač za osmo mesto."