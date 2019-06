Prve kazni za vpletene v dopinško "afero Seefeld"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štiriletna prepoved za Stefana Denifla in Georga Preidlerja

Avstrijska protidopinška komisija je izrekla kazen za avstrijska kolesarja Stefana Denifla in Georga Preidlerja. Oba sta priznala sodelovanje z nemškim zdravnikom in sta bila del razkrinkanih športnikov v aferi, ki je izbruhnila v Avstriji med svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju v Seefeldu. Dobila sta štiriletno prepoved nastopanja.

Oba sta suspendirana od 5. marca. Obema se bo suspenz iztekel 4. marca 2023. Denifl in Preidler imata možnost pritožbe na Mednarodno športno razsodišče, a morata to storiti v štirih tednih, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Preidler si je leta 2018 pomagal z nedovoljenimi metodami, ostal pa je brez vseh rezultatov med 1. februarjem 2018 in 5. marcem 2019, je v obrazložitvi zapisala Mednarodna kolesarska zveza (UCI).

Denifl si je z nedovoljenimi metodami pomagal med 1. junijem 2014 in koncem leta 2018. Ostal je brez vseh rezultatov med 1. junijem 2014 in 5. marcem 2019. Tako je ostal brez etapne zmage na dirki po Avstriji 2017 in na dirki po Španiji istega leta. Za omenjeno obdobje bo moral vrniti tudi vse denarne nagrade.

V osrčju afere je nemški zdravnik

Dopinška afera je izbruhnila med letošnjim SP v Seefeldu, v osrčju te so nemški zdravnik Mark Schmidt iz Erfurta in trije njegovi sodelavci. Doslej se je v javnosti pojavilo 15 športnikov, ki naj bi si pomagali z nedovoljenimi sredstvi. Med njimi sta osumljena tudi slovenska kolesarja Kristijan Koren in Borut Božič.

Med vsemi osumljenci najbolj izstopa ime zdaj že 45-letnega italijanskega kolesarskega zvezdnika Alessandra Pettachija, ki je v karieri zmagal na šestih etapah francoskega Toura, 22 etapah Gira d'Italie in 20 etapah španske Vuelte. Kariero je končal leta 2015.

Odjeknilo med nordijskim SP, vpleteni športniki iz različnih panog Afera z dopingom v Seefeldu je odjeknila sredi nordijskega svetovnega prvenstva 27. februarja, ko je avstrijska policija sporočila, da je bilo v protidopinških racijah okrog svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Avstriji in Nemčiji aretiranih devet oseb, od tega pet športnikov iz Avstrije, Kazahstana in Estonije.



Avstrijska reprezentanta v smučarskem teku Max Hauke in Dominik Baldauf, estonska tekača Andreas Veerpalu in Karel Tammjärv ter Kazahstanec Aleksej Poltoranin so hitro zatem, ko so jih dobili organi pregona, priznali vpletenost v krvni doping. Haukeja so preiskovalci celo ujeli med krvnim dopingom.



Glavni osumljenec je nemški zdravnik iz Erfurta Mark Schmidt, ki so ga primerjali s španskim "dopinškim zdravnikom" Eufemianom Fuentesom. V njegovem laboratoriju so našli več vrečk s krvjo, pa tudi več pripomočkov za krvni doping, med drugim centrifugo.



Ključna oseba pri razkritju Schmidta naj bi bil nekdanji avstrijski smučarski tekač Johannes Dürr, ki je bil pred leti prav tako vpleten v nečedne dopinške posle. Avstrijski mediji so sicer pozneje zapisali, da Johannes Dürr ni ključen v tem primeru.



V afero naj bi bili vpleteni tudi drugi športniki, kolesarji, atleti, nogometaši …



Mednarodna kolesarska zveza (Uci) je v začetku marca suspendirala avstrijska kolesarja Georga Preidlerja in Stefana Denifla. Oba sta priznala sodelovanje z nemškim zdravnikom.



Denifl in Preidler sta tudi prva kaznivana grešnika iz afere Seefeld, Avstrijska protidopinška komisija jima je konec junija izrekla štiriletno prepoved nastopanja.

