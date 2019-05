Afera, v katero so vpleteni tudi Slovenci, se seli v Avstrijo

Z obtožbami na račun kolesarjev Boruta Božiča in Kristijana Korena ter kolesarskega delavca Milana Eržena se je afera Seefeld dokončno preselila tudi na sončno stran Alp. Kakšen bo končni epilog in kakšna razsežnost celotne afere, si ne upa napovedati še nihče.

Vodja avstrijske protidopinške agencije Michael Cepic odkrito pričakuje, da bo afera na koncu širša od vpletenosti 21 športnikov iz osmih držav iz petih različnih športov, kolikor so jih marca razkrili nemški preiskovalci.

Cepic, ki se je ta teden srečal z avstrijskimi mediji, prav tako ne izključuje možnosti, da je v afero vključenih več kot pet do zdaj znanih športnikov iz Avstrije.

Predsednik SLOADO: O aferi še vedno nismo neposredno informirani

V Sloveniji so informacije o aferi skope. Potem ko so tuji mediji pred 14 dnevi s prstom pokazali na domnevne vpletene športnike in športnega delavca iz Slovenije, je tudi policija potrdila, da zadevo preiskuje. Predsednik slovenske protidiopinške agencije Jani Dvoršak je bil kot vselej previden pri informacijah o dopingu v Sloveniji.

"Tukaj smo še vedno na trhlih nogah, kar zadeva nas, ker mi neposredno nismo informirani. Imamo pogodbo o sodelovanju in izmenjavi informacij s podjetjem, ki izvaja protidopinška testiranja v Mednarodni kolesarski zvezi, nimamo pa podatkov, ki jih v tem trenutku vodijo avstrijski in nemški preiskovalni organi, in praktično ne moremo priti do njih," je dejal.

Vsaj delno Slovenija prve podatke ima. Še 20. marca, ko so nemški preiskovalci javno na novinarski konferenci kot del mozaika dopinške afere omenili tudi Slovenijo, slovenska policija in protidopinška agencija podatkov o tem naj ne bi imeli.

Na policiji so nato po zadnjih razkritih informacijah vendarle potrdili, da sodelujejo pri raziskavi tega primera, "zaradi interesa preiskave pa dodatnih informacij ni".

Dvoršak si želi, da med osumljenci ne bi bilo več Slovencev

Tudi Dvoršak na vprašanje STA ni hotel napovedovati mogočih razsežnosti v Sloveniji. "Osebno si želim, da novih imen iz Slovenije v aferi ne bi bilo več. Sicer pa je to bolj vprašanje za policijo. Njihova naloga je preiskava. Naše naloge so vezane na testiranja in športna pravila."

Cepic glede na do zdaj razkrite podatke o velikosti primera odkrito namiguje, da je afera, katere glavni akter je nemški zdravnik iz Erfurta Mark Schmidt, verjetno večja od do zdaj razkritih podatkov. Že samo dejstvo, da so vpleteni v afero krvne vzorce odvzemali v Avstriji, Nemčiji, Italiji, na Švedskem, Finskem, Hrvaškem, v Estoniji, Južni Koreji, na Havajih in v Sloveniji, daje slutiti, da je primerov več kot 21.

Afera je izbruhnila februarja med svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju v Seefeldu v Avstriji in kasneje dobila ime Aderlass. A Seefeld je bil le končna stopnica daljše preiskave, v kateri zdravniku iz Nemčije očitajo krvni doping. Že med samim tekmovanjem je bila priprta četverica udeležencev SP.

Do zdaj je na seznamu osumljenih pet športnikov iz Avstrije, trije iz Estonije, po dva iz Nemčije in Slovenije ter po eden iz Italija, Hrvaške in Kazahstana. Najmanj šesterico bo na seznam še treba dodati.

Zanesljivo najbolj izstopa ime zdaj že 45-letnega italijanskega kolesarskega zvezdnika Alessandra Pettachija, ki je v karieri zmagal na šestih etapah francoskega Toura, 22 etapah Gira in 20 etapah španske Vuelte. Kariero je končal leta 2015.