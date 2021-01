Domače svetovno prvenstvo v poletih v Planici sredi decembra je bilo za slovenski tabor v znamenju afere. Z zapisom na družbenem omrežju o nestrinjanju z delom glavnega trenerja Gorazda Bertonclja in zahtevi po njegovem odstopu jo je sprožil Timi Zajc.

Vodstvo Smučarske zveze Slovenije je mladega skakalca kaznovalo, medtem pa je na čelu osrednje A-reprezentance dirigentsko trenersko palico prevzel Robert Hrgota.

Začrtali so mu tritedenski program

Zajc se je opravičil, da je s svojim dejanjem na pomembnem vrhuncu sezone sprožil nelagodje v slovenskem taboru in hkrati tudi pri organizatorju planiškega prvenstva.

Spremenil je pristop. Foto: Vid Ponikvar

Hrgota mu je dal možnost, da si prek državnega prvenstva zagotovi mesto na prestižni novoletni turneji, a glava pri 20-letnem skakalcu SSK Ljubno BTC še ni bila na pravem mestu. Zato se je stroka odločila, da mu začrta tritedenski program, s katerim bo poskušal najti občutke na skakalnici in zbrati svoje misli za naslednje tekme na najvišji ravni.

Vendarle Timi spada med nadarjene skakalce, s katerimi je treba delati v pravi smeri za dosego vrhunskih rezultatov, ki jih je sposoben doseči.

"Pristop je bil pravi, zelo lepo je sodeloval"

Jani Grilc, ki je bil vsem poznan kot osrednji pomočnik Gorana Janusa v zlatih časih slovenskega skakanja, je bil tisti, ki je sestavil načrt, kako Zajca spraviti na pravo pot. Ob tem je imel pomoč klubskega trenerja iz SSK Ljubno BTC Miha Sušnika.

Jani Grilc je v zadnjih treh tednih delal s Timijem Zajcem. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Pristop je bil pravi. Zelo lepo je sodeloval. Program, ki sem mu ga naredil, je sprejel in ga razumel. Pokazal je napredek. Pomembno je bilo, da se osveži trening specialne hitre moči in tehnike. Zadeva se je med seboj kar lepo prepletala. Tudi na skakalnici je bilo precej drugače," je dejal izkušeni Grilc.

Sprejel je zastavljeni program

Pred dvema tednoma je imel stik s preostalimi slovenskimi skakalci v Planici, kjer je bil ob Anžetu Lanišku drugi najbolj razpoložen. Prejšnji teden skupnih treningov ni bilo, čeprav so bili predvideni. V sredo je v Planici namreč nagajala žičnica, dan pozneje je bilo vreme preslabo, da bi spet dobil primerjavo.

Foto: Vid Ponikvar

Zato pa jo bo ta teden pred odhodom v Willingen, kjer bo spet del svetovnega pokala, skakalci bodo pred tem v torek in sredo še trenirali v Kranju. "Predvsem je naredil napredek v tehniki. Stabiliziral jo je. V tem času je še testiral nekaj opreme. Drugo z drugim gre. Na začetku je bil malce prazen, psihološko tudi. Zaradi vseh dogodkov je bil razumljivo potrt. Zdaj je v redu sodeloval. Moram reči, da je tri tedne, ko smo bili skupaj, sprejel zastavljeni program. Pomagal je tudi klubski trener Sušnik. V pravo smer je šlo. Nad sodelovanjem Timija sem bil pozitivno presenečen. Zelo lepo je sprejemal stvari. Glede na vsebino treninga je dobival pravšnjo povratno informacijo. Zaradi tega se je sam bolje počutil. To je pomembno, sicer se vrtiš v prazno," poudarja Grilc.

"Psihološko je Timi v redu"

Jasno je, da bo Timi po takšnem tekmovalnem premoru moral prestati kakšno postojanko svetovnega pokala, da se bo vrnil na prave tirnice. A je že večkrat pokazal, da je z dobrimi skoki sposoben meriti višje, ne le za vstop med dobitnike točk.

Foto: Sportida

"Ko tekmovalec enkrat začuti, da stvari delujejo, je smiselno, da gre na tekmo. Dokler nisi super, je težko. Najhuje je, da se boriš s tehniko, občutki, in to povrhu vsega še na tekmi. Psihološko je Timi v redu. Ne morem obljubiti, kaj bo to pomenilo na tekmi. Glede na skoke prej in zdaj, lahko rečem, da je precej bolj stabilen. Z več energije se loti skoka, kar je pomembno," je še povedal Grilc, ki bo morda prav tako odpotoval na naslednjo postojanko v Willingen, kjer bosta po petkovih kvalifikacijah v soboto in nedeljo posamični preizkušnji.