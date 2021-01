Štirje Slovenci v finalu, Lanišek in Peter Prevc med deseterico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob 16. uri se je v Lahtiju začela posamična tekma smučarjev skakalcev za svetovni pokal. Organizatorjem je v minulih dneh nagajalo vreme, zato so morali danes opraviti še s kvalifikacijami. Skozi te se je uspešno prebilo vseh šest slovenskih skakalcev, ki jih je glavni trener Robert Hrgota odpeljal na Finsko, dva od njih pa sta nato tekmovanje končala po prvi seriji.

V Lahtiju so v prvi seriji danes nastopili Tilen Bartol, Domen Prevc, Žiga Jelar, Bor Pavlovčič, Peter Prevc in Anže Laniške. Slovenska reprezentanca ima sicer v Lahtiju pravico nastopati s sedmimi tekmovalci, a je Cene Prevc zaradi okužbe s koronavirusom ostal doma.

Bartol, ki je v prvi seriji pristal pri 114,5 metrih (105,5 točk) in Jelar, ki v Lahtiju ne najde forme in je bil s 114 metri (104,3 t) spet skromen, sta ostala brez uvrstitve v finale. To ja je za las ujel Domen Prevc, ki je bil za odtenek boljši s 117 metri (112,1 t), zasedel je 30. mesto v prvi seriji.

Zato pa je boljši skok uspel Boru Pavlovčiču, ki si je s 122 metri (116,5 t) prvo serijo končal na 26. mestu, medtem ko sta bila Peter Prevc in Anže Lanišek naša najboljša. Najstarejši Prevc je bil s 125 metri (125,7 t) deseti, Lanišek pa prav tako s 125 metri (125,9 t) osmi.

Vodi Norvežan Granerud pred Nemcem Geigerjem in rojakom Johanssonom.

V kvalifikacijah brez težav, pa tudi brez presežka

Šesterica se je uspešno prebila skozi kvalifikacije. Anže Lanišek (122 metrov) je v teh zasedel deseto mesto, Bor Pavlovčič (118 m) je bil 15., Tilen Bartol (112 m) 31., Peter Prevc (111 m) 39., Žiga Jelar (111,5 m) 42. in Domen Prevc (108 m) 45.

Zmagovalec kvalifikacij je Poljak Piotr Žyla (128 m), ki je bil za točko boljši od Nemca Markusa Eisenbichlerja (129,5 m), tretji pa je bil Norvežan Halvor Egner Granerud (127,5 m), vodilni skakalec v skuppnem seštevku svetovnega pokala.

V soboto je bila na sporedu ekipna tekma, kjer so naši tekmovalci zasedli šesto mesto. Slavili so Norvežani pred Poljaki in Nemci.

Lahti, posamična tekma, 1. serija:

Kvalifikacije: