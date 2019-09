Polona Klemenčič in Rok Tršan državna prvaka v šprintu

Na Pokljuki se je danes odvijalo državno prvenstvo v sprintu na tekaških rolkah. Najbolj zadovoljna danes sta Rok Tršan in Polona Klemenčič, ki sta se razveselila naslova v absolutni konkurenci. Tršan je v moški konkurenci prikazal izjemen strelski nastop, bil je edini, ki je zadel vseh 10 strelov, ter z zelo dobrim tekom poskrbel za lepo prednost pred zasledovalno tekmo.

Drugouvrščeni Klemen Bauer je z dvema zgrešenima streloma, na vsakem strelskem postanku je zgrešil enkrat, v cilju zaostal 34 sekund. Bronasti je bil Miha Dovžan, ki je bil enkrat nenatančen v streljanju stoje, njegov zaostanek za zmagovalcem pa je znašal 54 sekund. Jakov Fak na današnjem tekmovanju ni nastopil.

V moškl konkurenci je zmago slavil Rok Tršan. Foto: Vid Ponikvar

S predonstjo skoraj pol minute je v ženski konkurenci slavila Polona Klemenčič. Polona je bila dvakrat nenatančna v streljanju leže, stoje pa je pokrila vse tarče. Druga je bila z enim zgrešenim strelom Nina Zadravec, born pa je osvojila Živa Klemenčič, ki je zgrešila trikrat in zaostala minuto in 37 sekund. Vse tri tekmovalke so članice kluba TSK Triglav Kranj.

Začelo se je odštevanje do izvedbe SP na Pokljuki

"To je na nek način simbolični začetek projekta SP v biatlonu na Pokljuki 2021," je ob robu podpisa, ki je potekal skoraj natanko leto dni po dodelitvi prvenstva Pokljuki, izpostavil podpredsednik organizacijskega odbora Pokljuka 2021 Tim Farčnik.

Po današnjem podpisu bo prvi preizkus prizorišča bodočega SP tekma svetovnega pokala januarja 2020, sledile bodo še zadnje priprave na prvenstvo. Predvsem bo šlo za ureditev novinarskega središča in nekaterih objektov za športnike ter izvedba načrta logistike.

Danes podpisana deklaracija ureja tehnične podrobnosti izvedbe prvenstva in njegov finančni načrt, ki je ocenjen na 7,8 milijona evrov, ter obveznosti IBU in organizatorjev. V imenu organizacijskega odbora jo je podpisal predsednik ŠD Pokljuka Peter Zupan, v imenu SZS predsednik zbora za biatlon Blaž Repinc, v imenu IBU pa njen generalni sekretar Niklas Carlsson.

Pokljuka bo leta 2021 gostila svetovno biatlonsko prvenstvo. Foto: Urban Urbanc

"Danes smo formalizirali odnos med IBU in organizatorji. Gre za usmerjevalni dokument. Pokljuka je sicer izkušen gostitelj mednarodnih tekem v biatlonu, zato ne dvomimo v uspešno izvedbo prvenstva," je ob podpisu dejal Carlsson.

IBU je po Carlssonovih besedah zadovoljna z načrti za organizacijo prvenstva. Ocenjuje, da bo največ dela z najboljšim izkoristkom prostora ob omejitvah, ki jih prinaša organizacija tekem v narodnem parku.

Zaradi tega bo število gledalcev nekoliko manjše - organizatorji jih pričakujejo okoli 150.000 - od drugih prvenstev, a po zagotovilih prirediteljev toliko bolj posebno.

"To po številu gledalcev ne bo največje prvenstvo, bo pa zanesljivo takšno, da si ga bodo gledalci zapomnili, kajti prizorišče stoji sredi triglavskega narodnega parka je edino in edinstveno, kar se tega tiče," je ob robu podpisa ocenil generalni sekretar organizacijskega odbora Pokljuka Tomaž Šušteršič.

Organizatorji so ob današnjem dogodku predstavili tudi uradni slogan Slovenia for Biathlon (op. p. STA Slovenija za biatlon in izpeljanka s poudarjenimi črkami Ljubezen do biatlona). Tega je pohvalil Carlsson, ki prvenstvo tako kot slovenski predstavniki vidi kot izjemno priložnost za popularizacijo biatlona v Sloveniji.

"Pri SP gre za naš osrednji produkt, kot IBU pa je naš osnovni cilj promovirati biatlon in privabiti čim več ljudi v ta šport ter zagotoviti dober šov. Mislim, da imamo tu na Pokljuki vse potrebne pogoje za to," je ocenil.

Z namenom promocije prvenstva so organizatorji skupaj z občinama Bled in Bohinj in Zavodom triglavski narodni park v dopoldanskih urah odprli še informacijsko točko v sklopu turistične informativne točke Triglavska roža na Bledu. Tam bodo obiskovalci Bleda dobili vse potrebne informacije o SP na Pokljuki.