Bjoerndalen in Domračeva trenerja kitajskih biatloncev

Legendarni norveški biatlonec Ole Einar Bjoerndalen bo vsaj do zimskih olimpijskih iger v Pekingu 2022 trener kitajskih biatloncev, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Novico je v četrtek potrdil Bjoerndalen sam.

Njegova soproga, beloruska biatlonska olimpijska šampionka, pa bo prevzela žensko ekipo, sta povedala legendi svetovnega biatlona.

"Z današnji dnem začenjamo skupne treninge in z veseljem bova z ekipo, ki bo gostitelj naslednjih olimpijskih iger, delila svoje izkušnje," je v sporočilu za javnost med drugim zapisal 45-letni Bjoerndalen.

Najuspešnejši moški udeleženec zimskih olimpijskih iger, Bjoerndalen, je na OI osvojil 13 kolajn, med njimi osem zlatih. V karieri sta se ga prijela tudi vzdevka Kralj Ole in kanibal, saj je osvojil kar 20 zlatih kolajn na svetovnih prvenstvih in bil šestkrat najboljši v skupnem seštevku svetovnega pokala. V svetovnem pokalu je osvojil 95 posamičnih zmag, eno v smučarskem teku, in se 176-krat povzpel na stopničke za zmagovalce.

Triintridesetletna Domračeva, ki je skupaj z možem lani končala kariero, je na olimpijskih igrah osvojila štiri zlate kolajne.

"Vesela sva, da lahko na ta način pripomoreva k razvoju športa, ki ga imava oba tako rada. Posebej, ker sva dobila priložnost v državi, ki ima v zimskem športu velike potenciale," sta še zapisala športnika.