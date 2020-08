Zmagovalec druge in hkrati zadnje tekme letošnje poletne velike nagrade je Dawid Kubacki, ki je slavil že v soboto. Tudi tokrat so na zmagovalnem odru stali le Poljaki, drugi je bil Kamil Stoch, tretji Piotr Zyla. Na četrtem mestu je končal drugi po prvi seriji Timi Zajc, ki ga je od stopničk ločilo 1,6 točke. Do točk še štirje Slovenci.

Poljaki so ta konec tedna pod streho spravili edini tekmi letošnje poletne velike nagrade, ki si ju je lahko ogledalo tudi skoraj tisoč gledalcev. Konkurenca je bila okrnjena, z najmočnejšima ekipama so nastopili gostitelji in Slovenci, Avstrijci, Nemci, Norvežani niso prišli popolni, zaradi dejavnikov, povezanih s koronavirusom, ni bilo Japoncev, Rusov, Francozov, Kazahstancev ...

Dawid Kubacki je na dveh tekmah vknjižil dve zmagi. Foto: Sportida Domačini so na obeh preizkušnjah prikazali največ in oba dneva povsem zasedli zmagovalni oder. Tudi v nedeljo je bil razplet enak. Z dobrimi desetimi točkami naskoka je bil najboljši Dawid Kubacki, na drugo mesto je skočil Kamil Stoch, tretji pa je bil Piotr Zyla. V soboto četrtega Poljaka Tomasza Pilcha (danes sedmo mesto) je tokrat tik pod stopničkami zamenjal Timi Zajc, ki je v soboto ostal brez finala.

Po polovici preizkušnje je kazalo, da bi 20-letni Slovenec lahko preprečil nov popoln poljski dan. Zajc, ki mu je v soboto zagodel veter in je ostal brez finala, je tokrat izkoristil ugodne vremenske razmere in s tekmovalno daljavo dneva (133,5 metra) zaostajal le za vodilnim Kubackim (dobrih pet točk). Za njim sta bila Stoch in Zyla. Slednja sta imela v finalu nekoliko ugodnejši veter od varovanca Gorazda Bertonclja in s skokoma, dolgima 128 in 129 metrov, napredovala med prve tri, Zajc pa je po 123,5 metra nazadoval na četrto. Kubacki je ob podobnem vetru kot Zajc pristal pri 127 metrih in slavil novo zanesljivo zmago.

"Skoki še niso pravi"

"S koncem tedna sem kar zadovoljen. Včeraj sem naredil kar veliko napako, vem da skoki še niso tisti pravi. Vesel sem, da sem se danes uspel zbrati, da sem naredil velik napredek in prišel do kar zelo vrhunskega rezultata," je zadnje ni na Poljskem komentiral Zajc.

Med točkami še kvartet

Anže Lanišek je končal tik za Petrom Prevcem, ki si je 11. mesto delil s Klemensom Muranko. Foto: Grega Valančič/Sportida

Do točk so od Slovencev, ki so Poljsko izkoristili v prvi vrsti za testiranje opreme in preverjanje, ali je ta v skladu s pravili, ki so precej nedorečena, prišli še štirje.

Petra Prevca je finalni doskok stal boljšo uvrstitev, v finalu je izgubil mesto in končal kot 11., Anže Lanišek (13.), Rok Justin (14.) - oba sta zadržala uvrstitev in prve serije - in Žiga Jelar, ki je s 30. napredoval na 25. mesto.

"V teh treh dneh sem prikazal kar dobre skoke, podobno kot na treningih. Z rezultati še nisem najbolj zadovoljen, a to so bile le prve in hkrati zadnje tekme poleti. Kar nekaj dela nas še čaka do zime in upam, da napredujem," je o svojih nastopih povedal Prevc.

Bombek zaradi neustreznega dresa brez finala, Kos prekratek Jan Bombek je po sobotnem 15. mestu tokrat zaradi diskvalifikacije ostal brez uvrstitve. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Potem ko je v soboto vknjižil 15. mesto, je debitant na tekmah te ravni Jan Bombek, ki je s četrtim mestom navdušil na petkovem prologu, tokrat ostal brez uvrstitve, saj je bil po prvem skoku zaradi neustreznega dresa diskvalificiran. 18-letnik bi se s 123 metri sicer zanesljivo uvrstil v finale. Po polovici bi zasedal 16. mesto. Z diskvalifikacijo je finale "omogočil" rojaku Jelarju.

Brez točk je, podobno kot dan prej, ostal Lovro Kos, ki je končal na 31. mestu.

Gorazd Bertoncelj je bil z nedeljskimi nastopi precej bolj zadovoljen kot s sobotnimi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Analiza in pogovor sta se obrestovala

"Danes je bila to bistveno boljša tekma naših fantov, prikazali so mnogo več kot včeraj. Danes dopoldne smo naredili temeljito videoanalizo in pogovor, kar se je obrestovalo. Naredili smo korekcije v počepu in odskoku, tako da smo bili danes že bolj konkurenčni Poljakom. Timi je bil blizu stopničk, Peter je stopnjeval nastope, a še vedno delamo prevelike napake. To bomo v prihodnje popravili. Pred nami sta še dva meseca temeljitih priprav in verjamem, da bomo pozimi pravi," je nastope varovancev komentiral Bertoncelj.

Če ne bo sprememb, se novembra vračajo na Poljsko

Začetek zimske sezone je med 20. in 22. novembrom predviden v Wisli. Foto: Sportida To je bila edina tekma poletne velike nagrade v tej sezoni, saj so vse ostale zaradi ukrepov, sprejetih za zajezitev covid-19, odpovedali.

Začetek zimske sezone, za katero obstajajo trije scenariji, je prav tako predviden na Poljskem. Če ne bo sprememb, bo Wisla med 20. in 22. novembrom gostila ekipno in individualno preizkušnjo.

Najugodnejši scenarij za prihajajoče tekmovalno obdobje predvideva normalen potek tekem z gledalci, scenarij B predvideva tekme brez gledalcev, najbolj skrajna možnost pa pravi, da bi se skakalni tabori zaprli v neke vrste "mehurček", bližnja tradicionalna prizorišča pa bi gostila več tekem.

Poletna VN, Wisla 1. Dawid Kubacki 275,9

2. Kamil Stoch 265,6

3. Piotr Zyla 263,6

4. Timi Zajc 262

5. Killian Peier 255

6. Philipp Aschenwald 254,3

7. Tomasz Pilch 247,6

8. Daniel Huber 247,4

9. Gregor Deschwanden 246,2

10. David Haagen 246,1

11. Klemens Muranka 245,4

11. Peter Prevc 245,4

13. Anže Lanišek 243,7

14. Rok Justin 241,3

25. Žiga Jelar 217,7

31. Lovro Kos

Jan Bombek - diskvalifikacija

