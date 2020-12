Našel je karto, na katero stavi

Na štartu posamične tekme svetovnega prvenstva v poletih, ki jo bodo sestavljali štirje poleti (dva v petek in dva v soboto), bo 40 skakalcev. Slovensko zasedbo sestavljajo Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Timi Zajc in Domen Prevc. Nepričakovano se je že pred kvalifikacijami poslovil Peter Prevc, ki na treningu ni pokazal prepričljivih poletov.

V kvalifikacijah je bil z enajstim mestom najboljši Pavlovčič, na drugem treningu pa imel celo sedmi dosežek.

Napoved pred tekmo

"Pred tekmo si želim dobro počutje, da se bom pokazal v dobri luči," je dejal Pavlovčič, predstavnik domačega skakalnega kluba ND Rateče Planica.

Vzel smuči, s katerimi je poletel 240 metrov

Zajc bi rad napredoval v primerjavi s četrtkovim dnem, ko je bil dodobra oddaljen od svojega rekorda 240 metrov, ki ga ima napisanega na smučeh. Do te znamke je lani poletel prav na Letalnici bratov Gorišek, z istimi smučmi pa naskakuje dobro uvrstitev na prvenstvu: "Smuči sicer menjaš dvakrat na leto, ampak sem se prepozno spomnil, kakšne smuči bi vzel za letalnico. V torek sem vzel kar te stare. Mislim, da bodo kar v redu. Nisem še zadovoljen s skoki. Čez 200 metrov sem šel, če gledam proti 240 metrov, pa je še veliko prostora. Pokazati je treba štiri res dolge polete za dober dosežek. Avstrijci in Norvežani so zelo močni. Če bi se zgodil res velik premik čez noč, bi bil lahko konkurenčen za medaljo."

Timi Zajc bi z veseljem prečrtal staro številko na smučeš in napisal novo znamko. Njegov najdaljši polet znaša 240 metrov. Foto: Vid Ponikvar Lanišek je najbolj konstanten slovenski skakalec v tej zimi. Tudi v Planici nadaljuje tovrstno skakanje. Zanj je bilo dobrodošlo, da se je hitro ujel z Letalnico bratov Gorišek, saj je v preteklosti potreboval več časa: "Stavim prav na to karto. Užival bi rad, pokazal svoje skoke, bil osredotočen sam nase, potem bo tudi kaj drugega prišlo."

Favoritov ogromno, delnice visoko kotirajo Eisenbichlerju

Zadnji slovenski adut, ki se bo spustil po letalnici s štartno številko tri, je Domen Prevc. Pri drugem skoku za trening je imel deseti dosežek, v kvalifikacijah pa je po napaki dosegel šele 21. rezultat. Poudarja, da ima rezerve v vseh fazah skoka.

Markus Eisenbichler spada med osrednje favorite za zlato medaljo. Foto: Vid Ponikvar

Glede na prikazano v četrtek in glede na pretekle izkušnje je osrednji favorit za zlato medaljo Markus Eisenbichler. Najboljši je bil v kvalifikacijah, za seboj ima odlično sezono, v Planici pa je lani že zmagal in bil tretji, kar je pokazatelj, da mu letalnica ustreza. "Užival sem. Na koncu je veter začel pihati od zadaj, kar je veliko bolje zame. Prišel sem v ritem in pokazal tri dobre polete," je povedal osrednji nemški adut, ki bo čutil napad Avstrijcev (Michael Hayböck), Norvežanov (Halvor Egner Granerud, Daniel Andre Tande,Robert Johansson) in Poljakov (Kamil Stoch, Piotr Zyla). Morda tudi kakšnega od slovenskih orlov?