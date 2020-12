Šok velik, odločitev lahka

Uvodni dan svetovnega prvenstva v poletih, ki so ga zaznamovale kvalifikacije in uradna trening poleta na Letalnici bratov Gorišek, je bil razburljiv v slovenskem skakalnem taboru. Peter Prevc je ostal brez tekme, potem ko se na treningu ni proslavil. Jasno je prav tako postalo, da bodo morali slovenski skakalci veliko dodati, če bo kdo v Planici na posamični preizkušnji želel konkurirati za medaljo.

Osrednja novica četrtkovega dneva je predčasno slovo Petra Prevca od posamične tekme. Neprepričljiva skoka na uradnem treningu sta ga oddaljila od najboljše slovenske četverice, ki se je nato podala v kvalifikacije. V pogovoru po koncu dneva je izpostavil, da je razočaran, ni pa še opustil možnosti, da bi nastopil na nedeljski ekipni preizkušnji. A bo moral jutri kot predskakalec pokazati, da je imel v četrtek le slabši dan.

Glavni trener Gorazd Bertoncelj je moral tako nekdanjemu svetovnemu prvaku v poletih in prvemu skakalcu, ki je poletel 250 metrov, prižgati rdečo luč: "Odločitev, da ne bo nastopil, je bila lahka, šok je bil pa kar velik. On je naš as, najboljši tekmovalec v poletih, vendar v teh dveh poletih ni pokazal tistega prebliska oz. nekdanje šampionske forme in je bila logična poteza, da se ga ne uvrsti v ekipo."

Bertoncelj po kvalifikacijah:

Prevcu bi se lahko za nedeljo spet odprla vrata

Prvi mož stroke je na sredini novinarski konferenci izpostavil, da je najstarejših od bratov Prevc na torkovem treningu pokazal dobre skoke, ki pa jih nato ni realiziral na letalnici: "Ni naredil tistih dveh skokov. Mogoče mu je malce zmanjkalo časa. Zaletna hitrost je bila zelo slaba. To je pri njem že prvi znak, da nekaj ni v redu v počepu. V torek je imel recimo povsem normalne hitrosti in tudi v Nižnem Tagilu na nedeljski tekmi. Ko ima tako slabo zaletno hitrost, enostavno ne more odskočiti in je potem, kot se je videlo, zaviral cel let po zraku. Posledično ni bilo metrov."

O tem, ali mu bo odprl vrata za nedeljsko ekipno preizkušnjo, je pristavil: "Najprej bo odvisno od četverice, kako bo opravila svojo nalogo. V petek bo naredil dva poleta. Upam, da enega na prosto malce prej. Sproščeno. Za drugega pa bi si želeli, da se spustil po letalnici pred zadnjimi desetimi ali dvajsetimi skakalci. Tako bi videli, kakšna je njegova vrednost."

Lanišek užival

Žiga Jelar je bil drugi, ki je potegnil kratko in se ni uvrstil v kvalifikacije. Zato pa se je izkazal Bor Pavlovčič, ki je prijetno presenečenje letošnje sezone. Z enajstim mestom je bil v kvalifikacijah tudi najboljši slovenski skakalec: "Z miselnostjo sem šel, da moram že s prvim skokom dobro poleteti in premagati fante. Pri prvem poletu sem imel nekaj težav z meglo, a sem že pri drugem pokazal, da sem vreden za v ekipo. Tudi v kvalifikacijah sem pokazal, da dobro letim."

Bor Pavlovčič po kvalifikacijah:

Naš najboljši skakalec zime Anže Lanišek je imel edini zagotovljeno mesto v kvalifikacijah, ki jih je končal na 16. mestu. Spodbudno je, da je že ob prvem stiku z Letalnico bratov Gorišek pokazal dobre polete. Predvsem pa je bila spet v ospredju konstantnost: "Zelo sem zadovoljen. Prvič v Planici, da sem na letalnici začel uživati. To je dobra popotnica za tri dni, ki prihajajo. Zelo se jih veselim. Dobrodošlo je, da prideš na letalnico v dobri formi. Točno veš, kako moraš počepniti, kaj narediti. Enostavno uživaš v zraku, se ne matraš čez mizo in prelet."

Anže Lanišek je bil konstanten tudi na letalnici. Verjame, da bo jutri še boljši. Foto: Vid Ponikvar

Zajca je bilo strah kot že dolgo ne

Med njiju se je na 14. mesto uvrstil Timi Zajc, ki je pred prvim poletom čutil strah, kar se mu že lep čas ni zgodilo: "Nisem točno vedel, kako se bom znašel. Pri prvem skoku me je bilo res zelo strah. Boril sem se sam s sabo. Druga sva sta bila bolj sproščena. Mogoče me je bilo malce strah tudi zaradi megle. Prvi dan je za mano. Imam še ogromno rezerv," je prvi tekmovalni dan na prvenstvu zaokrožil Zajc.

Timi Zajc po kvalifikacijah:

Na 21. mestu kvalifikacij je zapisano ime Domen Prevc. Najbolj se je izkazal pri drugem trening poletu, pri katerem je imel z 221,5 metra deseti dosežek. Zanj je bilo ključno, da je prestal interno tekmo na dveh uradnih treningih poletih. Vendarle nima pod nogama še nobene tekme v tej sezoni svetovnega pokala. V domači Planici je ta čas pilil formo in si skozi stranska vrata priboril vstopnico za svetovno prvenstvo v poletih. A je od mest, na katerih je v preteklosti že bil, še dodobra oddaljen.

Bor Pavlovčič je upravičil zaupanje in se dobro izkazal tudi na letalnici. Foto: Vid Ponikvar

Avstrijska prijatelja po okužbi s covid-19 zablestela, a se je moral Kraft takoj umakniti

Čeprav je veliki zmagovalec kvalifikacij postal v tej zimi vroči Nemec Markus Eisenbichler, je prijetno presenečenje Michael Hayböck, ki je z 242,5 metra postavil daljavo dneva. Tudi njegov veliki prijatelj Stefan Kraft, s katerim sta zadnje dni zaradi okuženosti s koronavirusom preživela v karanteni, je bil pri prvem trening poletu z 239 metri izvrsten, nato pa zaradi bolečin v hrbtu zaključil z dnevom in ostal brez boja za medalje.

Stefan Kraft je prišel v Planico dobesedno iz karantene, potem ko je bil okužen z novim koronavirusom. Foto: Vid Ponikvar

Izvrstno formo so pokazali Norvežani in Poljaki, zato bodo morali slovenski skakalci narediti v naslednjih dneh velik premik, če se bodo želeli vsaj v nedeljo potegovati za odličje.

"Bor je opravil zelo soliden polet. Enajsto mesto je zanj zelo dober rezultat. Preostali trije so bili solidni. Vsi štirje imajo seveda še kar nekaj rezerv. Te rezerve moramo res izkoristiti. Manjka nam pet, deset metrov, da smo povsem zraven. Vidim, da tukaj so rezerve, samo moramo popraviti določene stvari," je pred nadaljevanjem prvenstva optimističen Bertoncelj.

Prva serija posamične tekme, ki jo bodo sestavljali štirje poleti v petek in soboto, se bo v petek s 40 skakalci pod Poncami začela ob 16. uri.

